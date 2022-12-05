Масований удар по Україні: вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Вінниці (фото, відео)

Після нового ракетного удару ЗС РФ Одеса залишилася без електрики та водопостачання, над містом піднявся чорний стовп диму, а на Запорізькій області росіяни вдарили по житловому кварталу, є загиблі.

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Після оголошення повітряної тривоги на всій території України 5 грудня у низці міст пролунали вибухи. Про ракетні удари повідомляють в Одесі, Запоріжжі, Вінниці та інших містах. За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, очікується три хвилі ракетних атак Росії по Україні.

Ракетний удар по Запорізькій області

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що у місті пролунало кілька вибухів. За його словами, частина з них — результат ударів росіян по передмісті, ще частина — результат успішної роботи українських сил протиповітряної оборони. Куртєв зазначив, що існує можливість повторних ракетних ударів по обласному центру.

Крім того, радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що російські війська вдарили по селу Новософіївка. Внаслідок чого знищено кілька житлових будинків, двох людей загинуло, ще трьох поранено, зокрема маленьку дитину. На місці працюють рятувальники та медики.

Вибухи в Одесі

У місцевих Telegram-канал пишуть, що в Одесі пролунало кілька вибухів. За даними місцевих жителів, в обласному центрі є як мінімум один "приліт" по об'єкту енергетичної інфраструктури, почалися перебої з електрикою. Також відомо про роботу ППО. Місцева влада поки що ніяк не прокоментувала вибухи в місті, проте голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що по Одесі завдали 4 ракетних ударів.

Водночас над містом підіймається стовп чорного диму, а одеський "Інфоксводоканал" розповів, що наразі знеструмлено всі помпові станції та резервні лінії, споживачі залишилися без води.

"Після відновлення енергоживлення ситуація з водопостачанням стабілізується. Можливі перебої зі зв'язком та додзвоном у контакт-центр водоканалу", — сказано в повідомленні.

Через деякий час Кирило Тимошенко розповів, що в Одеській області пошкоджено два об'єкти інфраструктури, також одна людина була госпіталізована.

Вибухи у Вінниці

Також про кілька вибухів пишуть місцеві ЗМІ Вінниці. Голова обласного ОВА Сергій Борзов закликав місцевих мешканців не фіксувати "прильоти" та не викладати їх у мережу.

Вибухи у Кривому Розі

Мер Олександр Вілкул розповів, що у бік міста Росія випустила ракети Х-22. Згодом у соціальних мережах повідомляли про вибухи у населеному пункті. Вілкул також додав, що частина Кривого Рогу не має електрики й води.

Вибухи у Київській області

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба також повідомив про вибухи у регіоні. За його словами, на Київщині працюють сили ППО.

Нагадаємо, вдень 5 грудня Росія розпочала новий масований ракетний удар територією України. По всій країні оголосили повітряну тривогу, а у багатьох областях повідомляли про роботу ППО.

Перед цим на двох російських аеродромах пролунали вибухи. У районі військового аеродрому в Енгельсі базувалися стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. На військовому аеродромі під Рязанню вибухнув нібито бензовоз.