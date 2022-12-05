Земля кругла: в ОП прокоментували вибухи на аеродромах у РФ

Михайло Подоляк заявив, що якщо часто запускати щось у повітряний простір, то це може повернутися на пункти базування.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, то рано чи пізно вони повернуться на місце вильоту. Про це він написав у своєму Твіттері.

Як заявив Подоляк, Земля кругла, і шкода, що у Кремлі не вивчали астрономію, віддаючи перевагу "придворним астрологам".

"Якби вони знали: якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об'єкти повернуться до місця польоту", — написав Подоляк.

Що відомо про "прильоти" на військових аеродромах РФ?

5 грудня у РФ почалося з вибухів. У районі 6 ранку пролунав потужний вибух у районі військового аеродрому в Енгельсі. Там базувалися стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. Повідомляється, що як мінімум 2 літаки було пошкоджено через удар невідомого БПЛА.

Також на військовому аеродромі під Рязанню вибухнув нібито бензовоз. Внаслідок події, як стверджують росЗМІ, загинуло троє людей, а ще 6 отримали поранення.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, бойова авіація РФ почала в рази менше виконувати бойові завдання.