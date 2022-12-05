Бойова авіація РФ у рази зменшила кількість вильотів, – британська розвідка

Українська протиповітряна оборона та погані погодні умови призвели до того, що з 300 операцій на добу активність знизилася до десятків.

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Російська авіація почала виконувати десятки бойових завдань на день замість 300, які були у березні. Про це повідомляється у свіжій доповіді британської розвідки.

В останні місяці бойова авіація ПКС РФ почала разово менше виконувати бойові вильоти. Якщо у березні 2022 року було до 300 операцій за добу, то зараз їх лише десятки. Російська армія втратила понад 60 літаків з фіксованим крилом під час вторгнення, включно з бомбардувальником Су-24М та штурмовиком Су-25 минулого тижня.

Причиною зниження активності є українська протиповітряна оборона, обмеження годин польотів для атак та погіршення погодних умов. Російська авіація залежить значною мірою від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів. Тому, ймовірно, повітряно-космічні війська продовжать незначні темпи операції наземного нападу у зв'язку з настанням зими.

Нагадаємо, 4 грудня ЗСУ збили вертоліт Ка-52 з одним з найдосвідченіших екіпажів в армії.

Також повідомлялося, що в Енгельсі пролунав сильний вибух. Невідомий БПЛА атакував базу зі стратегічними бомбардувальниками РФ.