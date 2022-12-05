Боевая авиация РФ в разы уменьшила количество вылетов, – британская разведка

Украинская противовоздушная оборона и плохие погодные условия привели к тому, что с 300 операций в сутки активность снизилась до десятков.

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Российская авиация стала выполнять десятки боевых задач в день вместо 300, которые были в марте. Об этом сообщается в свежем докладе британской разведки.

В последние месяцы боевая авиация ВКС РФ стала разительно меньше выполнять боевые вылеты. Если в марте 2022 года было до 300 операций за сутки, то сейчас их всего десятки. Российская армия потеряла более 60 самолетов с фиксированным крылом в ходе вторжения, включая бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25 на прошлой неделе.

Причина снижения активности — украинская противовоздушная оборона, ограничение часов полетов для атак и ухудшение погодных условий. Российская авиация зависит в значительной степени от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов. Поэтому, вероятно, воздушно-космические войска продолжат незначительные темпы операции наземного нападения в связи с наступлением зимы.

Напомним, 4 декабря ВСУ сбили вертолет Ка-52 с одним из самых опытных экипажей в армии.

Также сообщалось, что в Энгельсе прозвучал мощный взрыв. Неизвестный БПЛА атаковал базу со стратегическими бомбардировщиками РФ.