В российском Энгельсе прозвучал мощный взрыв: росСМИ сообщают об атаке БПЛА (видео)

На военном аэродроме базируются стратегические бомбардировщики Ту-95. Сообщается как минимум о двух поврежденных самолетах.

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В Энгельсе Саратовской области произошло чрезвычайное происшествие. В результате пострадало несколько россиян. Об этом сообщает "РИА Новости".

На аэродроме стратегической авиации прозвучал взрыв. В телеграм-каналах пишут, что причиной взрыва стал беспилотник.

На "Саратов 24" утверждают, что в районе 6 утра прозвучал звук, похожий на взрыв. "Хлопок" прозвучал в районе "Летки" в Энгельсе. Представитель энгельсской авиабазы не может подтвердить или опровергнуть информацию о взрыве. Однако местные жители сообщают, что взрыв был очень мощным и его слышали не только в Энгельсе, но и в Саратове.

По данным российского телеграм-канала "Baza", в результате было повреждено два самолета и пострадало два человека.

[ + – ] Публикация в "Базе" о взрыве

Ранее в СМИ сообщалось, что РФ стянула на аэродром в Энгельсе стратегические бомбардировщики Ту-95.

Напомним, ВСУ уничтожили военную базу ВС РФ под Запорожьем. Общие потери составили 40 человек.

Также в ОК "Юг" заявили, что российские войска готовы атаковать ракетами Украину в любой момент, без привязки к определенной дате.