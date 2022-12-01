"Почти 20 бомбардировщиков": самолеты россиян готовятся к новому массированному удару, — СМИ (фото)

Украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко заявил, что на аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области находятся около 20 самолетов Ту-95 и Ту-160.

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По словам Цаплиенко, компании Maxar Technologies та Planet Labs опубликовали фотографии российского военного аэродрома "Энгельс-2". На снимках можно увидеть не только бомбардировщики, но и другое оборудование для подготовки удара. Об этом журналист написал у себя в Telegram.

"В частности, здесь авиация находится в боевой готовности. Скорее всего, оккупанты готовятся к новому массированному удару по Украине", — написал Цаплиенко.

По его словам, на спутниковых фотографиях можно увидеть почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия Ту-95 и Ту-160. Кроме того, видны топливозаправщики, ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы.

Цаплиенко пишет, ссылаясь на аналитиков Арду Мевлютоглу и Конрада Музыку, что наземный персонал на базе очень активен. Кроме того, на взлетной полосе припарковано множество крупных грузовых самолетов.

"Также можно увидеть тележки, которые используют для перевозки крылатых ракет X-55 или X-101", — написал Цаплиенко.

[ + – ] Аэродром Энгельс-2 [ + – ] Аэродром Энгельс-2 [ + – ] Аэродром Энгельс-2 [ + – ] Аэродром Энгельс-2

Отметим, что вчера представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий также заявил, что ВС РФ готовят партию ракет для нового массированного обстрела Украины. Об этом представитель ГУР заявил во время телемарафона.

По его словам, россияне ведут работу так, чтобы теракты имели эффект в первую очередь на мирное население Украины.

Ранее Фокус писал, что, по заявлению ГУР, ВС РФ наносят удары "свежими" ракетами. Генерал-майор Вадим Скибицкий отметил, что Россия еще способна производить какое-то количество крылатых ракет в обход экономических санкций. Однако объем производства ниже довоенного периода.

Также напомним, что CIT заявили, что ВС РФ перестали активно пользоваться дронами Shahed-136. По информации экспертов-аналитиков, Вооруженные силы Украины с 18 ноября не зафиксировали в воздушном пространстве Украины ни одного БПЛА.