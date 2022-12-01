"Майже 20 бомбардувальників": літаки росіян готуються до нового масованого удару, — ЗМІ (фото)

Український журналіст та воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко заявив, що на аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області знаходяться близько 20 літаків Ту-95 та Ту-160.

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За словами Цаплієнка, компанії Maxar Technologies та Planet Labs опублікували фотографії російського військового аеродрому "Енгельс-2". На знімках можна побачити не лише бомбардувальники, а й інше обладнання для підготовки удару. Про це журналіст написав у себе в Telegram.

"Зокрема, тут авіація перебуває у бойовій готовності. Швидше за все, окупанти готуються до нового масованого удару по Україні", — написав Цаплієнко.

За його словами, на супутникових фотографіях можна побачити майже два десятки бомбардувальників дальньої дії Ту-95 та Ту-160. Крім того, видно паливозаправники, ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали.

Цаплієнко пише, посилаючись на аналітиків Арду Мевлютоглу та Конрада Музику, що наземний персонал на базі дуже активний. Крім того, на злітній смузі припарковано багато великих вантажних літаків.

"Також можна побачити візки, які використовують для перевезення крилатих ракет X-55 або X-101", — написав Цаплієнко.

[ + – ] Аеродром Енгельс-2 [ + – ] Аеродром Енгельс-2 [ + – ] Аеродром Енгельс-2 [ + – ] Аеродром Енгельс-2

Зазначимо, що вчора представник Головного управління розвідки Вадим Скибіцький також заявив, що ЗС РФ готує партію ракет для нового обстрілу України. Про це представник ГУР заявив під час телемарафону.

За його словами, росіяни ведуть роботу так, щоби теракти мали ефект насамперед на мирне населення України.

Раніше Фокус писав, що, за заявою ГУР, ЗС РФ завдають ударів "свіжими" ракетами. Генерал-майор Вадим Скибицький зазначив, що Росія ще здатна виробляти якусь кількість крилатих ракет, оминаючи економічні санкції. Однак обсяг виробництва нижчий за довоєнний період.

Також нагадаємо, що CIT заявили, що ЗС РФ перестали активно користуватися дронами Shahed-136. За інформацією експертів-аналітиків, Збройні сили України з 18 листопада не зафіксували у повітряному просторі України жодного БПЛА.