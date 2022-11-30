Відразу з конвеєра в бій: ЗС РФ завдають ударів "свіжими" ракетами, — розвідка

Генерал-майор Вадим Скібіцький зазначив, що Росія ще здатна виробляти якусь кількість крилатих ракет, оминаючи економічні санкції. Однак обсяг виробництва нижчий за довоєнний період.

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Представник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону заявив, що Збройні сили РФ для завдання ракетних ударів використовують боєприпаси, виготовлені цього року. А у сховищах залишилися 30% ракет зі стратегічного запасу.

Журналісти телеканалу поцікавилися думкою української розвідки про те, на скільки масованих ракетних ударів у російських окупантів вистачить боєприпасів, оскільки є різні дані щодо цього питання.

"Вони вже використовують стратегічний запас, тому що 30% — це саме той поріг, який завжди повинен залишатися при озброєнні. По-друге, ми бачимо за тими уламками ракет, які застосовуються, що це ракети вже виробляються цього року. Це говорить про те, що відразу з конвеєра ракети застосовуються", — відповів Скібіцький.

Представник ГУР зазначив, що в оцінках кількості ракет у росіян слід враховувати інтенсивність їх виробництва, яке, попри санкції, все ж таки триває.

"Воно впало порівняно з довоєнним періодом, але, на жаль, Російська Федерація, внаслідок того, що оминає економічні санкції, ще здатна випускати якусь кількість крилатих ракет та інше озброєння, яке використовується проти нашої держави", — наголосив Скібіцький.

Крім того, генерал заявив, що за даними розвідки, росіяни активно вивозили з території Білорусі артилерійські боєприпаси, проте інформації про вивезення крилатих ракет поки немає. Скібіцький припустив, що ЗС РФ поки що користуються ракетами зі свого арсеналу.

Водночас відомо, що РФ веде переговори з іншими країнами щодо постачання і боєприпасів та ракетного озброєння до тих самих РСЗВ "Смерч" та "Ураган", оскільки виробництво саме такого типу озброєння ще не вийшло на масовий рівень, тому існує дефіцит.

Щодо постачання іранських ракет до Росії, Скібіцький зазначив, що переговори про це велися і існують відповідні проєкти та домовленості. Проте постачання Іраном балістичних ракет для Збройних сил РФ українська розвідка не зафіксувала.

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Нагадаємо, що за даними OSINT-розслідувачів зі спільноти Molfar, у РФ вистачить "Іскандерів" на 41 день, а "Калібрів" — на 226 днів ведення війни. Але найбільший запас росіян ракет до систем С-300. За підрахунками їх вистачить на 1884 дні.