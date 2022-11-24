Перша балістична. Як німецька ракета V-2 змінила наш світ

Ракета V-2, винайдена нацистами наприкінці Другої світової війни, вплинула на все ХХ століття.

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Значення ракети V-2 ("Фау-2") важко переоцінити. Управління озброєнь назвало її A-4 (Aggregat 4), а нацистське міністерство пропаганди 1944 року прозвало ракету Vergeltungswaffe Zwei — "Зброя відплати-2".

Як перша в світі масово вироблена ракета з рідинним двигуном і перша балістична ракета, V-2 вплинула на все 20 століття — її конструкція надихнула багато сучасних ракет і носіїв. Навіть вторгнення Росії в Україну та використання нею балістичних ракет малої дальності на ранніх етапах, а також інших сучасних засобів протистояння, від переобладнаних ракет класу "земля-повітря" до іранських безпілотників, для ураження об'єктів цивільної інфраструктури та залякування населення, сягають корінням до використання німецького "зброї відплати" майже за вісім десятиліть до цього.

Фокус переклав новий текст Чарлі Голла, присвячений першій бойовій балістичній ракеті V-2.

Доктор історичних наук Чарлі Голл простежує історію ракети V-2 від її нацистського походження до її впливу на розробку міжконтинентальних балістичних ракет пізніше у 20 столітті. У першій з трьох спеціальних статей він досліджує розробку V-2 під час Другої світової війни та її долю відразу після війни.

Секретна зброя Третього рейху. Бомбіжки Лондона і світанок ракетної ери

8 вересня 1944 року образ війни назавжди змінився. Ця зміна вперше виявилася на вулиці Стейвлі-роуд у Чізвіку, зеленому та багатому районі західного Лондона, приблизно о 18:45. Вибух струснув навколишні будинки, хоча над ними не було бомбардувальників та не пролунала сирена повітряної тривоги. Він завдав збитків на тисячі фунтів стерлінгів і забрав три життя — 63-річну Аду Гаррісон, трирічну Розмарі Кларк і сапера Королівських інженерних військ Бернарда Браунінга, який перебував у відпустці. Ці три нещасні душі стали першими в історії жертвами атаки балістичної ракети.

[ + – ] Наслідки удару ракети V-2 по Тьюксбері-Террас, Баундс-Грін-Роуд, Саутгейт, Лондон, 16 вересня 1944 року

Їх вбила ракета V-2, випущена нацистською артилерійською установкою, розміщеною недалеко від Гааги в Нідерландах, приблизно за 320 кілометрів від Чізвіка. Рухаючись зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку, вона прилетіла без попередження; гуркіт, який вона зробила, коли летіла до землі, можна було почути тільки після того, як вона вразила ціль. Боєзаряд складався з фугасної боєголовки вагою в тонну, що розбила вікна, зруйнувала стіни і залишила величезний кратер посеред вулиці.

Швидкість та несподіванка її появи, а також спричинені руйнування зробили V-2 провісницею нової ери війни. Усі балістичні ракети дальньої дії, що застосовувалися з 1944 року, були збудовані на фундаменті, закладеному V-2. Технологія, яка дозволила нацистам убити трьох людей у Чізвіку вересневим вечором 1944 року, також забезпечила політ перших людей на Місяць менш ніж через 25 років, у липні 1969 року.

[ + – ] Вид на ракету "Аполлон-11" на стартовому майданчику у Космічному центрі імені Кеннеді, мис Канаверал, штат Флорида, 16 липня 1969 року. Ракета брала участь у першій американській пілотованій місячній місії з Нілом Армстронгом, Майклом Коллінзом та Едвіном Олдріном

Незважаючи на своє темне коріння, V-2 стала іконою війни та технологічних досягнень двадцятого століття. Зразки, що вціліли, стоять сьогодні в атріумах Імперського військового музею в Лондоні та Національного музею авіації та космонавтики у Вашингтоні, демонструючи свою здатність підкорити обидві сторони океану. У цій статті я розповім про розробку V-2, історію її застосування під час Другої світової війни і про те, як її справжній потенціал був повністю реалізований тільки після 1945 року.

Поява V-2 у вересні 1944 стала шоком для жителів Лондона, але її розробка велася протягом багатьох років, а її коріння можна простежити до 1920-х років.

Як Вернер фон Браун презентував Гітлеру V-2

Після Першої світової війни в Європі та США стався сплеск суспільного інтересу до науки та техніки. Потенціал безжального руйнування був добре видно на полях битв у Бельгії та Північній Франції, але людям було цікаво побачити, як можна використовувати ці технології з більш мирною метою.

Ракетна справа стала лише однією з областей нового наукового ентузіазму. Далекоглядні інженери, такі як Роберт Годдард у США та Герман Оберт у Німеччині, не лише проводили новаторські експерименти, а й активно намагалися заручитися суспільною підтримкою цієї нової технології. Оберт навіть служив технічним консультантом фільму "Жінка на Місяці" (Frau im Mond), новаторському та напрочуд реалістичному науково-фантастичному фільмі Фріца Ланга про подорож на Місяць за допомогою ракети.

[ + – ] Афіша фільму "Жінка на місяці", 1929 рік

Молоді люди по всьому світу надихнулися цими експериментами та їх вигаданими зображеннями, що привело багатьох до кар'єри інженера. Головним серед цих людей, принаймні у тому, що стосується історії V-2, був Вернер фон Браун. Він народився 1912 року в Пруссії в багатій сім'ї: його батько був політиком і державним службовцем, а мати походила з дрібного дворянства. Ще в дитинстві у нього виявилася пристрасть до астрономії та здатності до фізики та математики.

Коли Вернер виповнилося 18 років, він почав вивчати машинобудування в Берлінському технічному університеті, а також приєднався до ентузіастів-аматорів у Товаристві космічних польотів. В 1934 він захистив докторську дисертацію з фізики в Університеті Фрідріха-Вільгельма і почав свою кар'єру саме тоді, коли Адольф Гітлер зміцнював свою владу. Амбіції Гітлера щодо великої війни за панування в Європі означали, що існував попит, а значить і фінансування, на військову ракетну програму. Фон Браун, який завжди залишався прагматиком, відклав свої мрії про космічні подорожі і погнався за грошима, розпочавши роботу над балістичною ракетою далекого радіусу дії для нацистів.

[ + – ] Вернер фон Браун (у кріслі водія) та двоє його колег проводять перші експерименти з ракетою у 1931 році

На момент початку війни у 1939 році фон Браун був технічним директором величезного армійського дослідницького центру в Пенемюнді на Балтійському узбережжі Німеччини, де він відповідав за розробку A-4 — ракети, яка згодом стала відома як V-2. У липні 1943 року фон Браун та його помічники відвідали секретну штаб-квартиру Гітлера "Вовче лігво" і показали короткий фільм про запуск V-2. Фюрер був настільки вражений, що, як повідомляється, сказав: "Якби у нас були ці ракети в 1939 році, ця війна навіть не почалася б". Було віддано наказ про початок масового виробництва.

Через місяць плани порушили Королівські ВПС, провівши великий бомбардувальний наліт на Пенемюнді: вони підозрювали, що він використовується для виробництва ракет. Наліт мав лише обмежений успіх, але змусив нацистський режим перемістити виробництво ракет на підземний завод, відомий як Міттельверк, збудований у горах Гарц у Нордхаузені. Там цей пріоритетний проєкт був би захищений від подальших бомбардувань союзників.

[ + – ] Підземний завод Mittelwerk з виробництва V-2

Тут у жахливих умовах раби з близького концентраційного табору Дора до смерті працювали з виробництва ракет V-2. Працюючи і живучи далеко під землею, вони були позбавлені свіжого повітря та природного освітлення, а також їжі та відпочинку, і зазнавали насильства з боку охоронців СС. При створенні V-2 насправді загинуло більше людей, ніж її застосування.

На той час, коли перша ракета V-2 впала на Лондон, до кінця Другої світової війни залишалося менше року, і перевага в силі була не на боці Німеччини. Після перемоги Червоної Армії під Сталінградом на початку 1943 року був неухильний відступ нацистських військ на Сході, а в червні 1944 року війська США, Великобританії, Канади та їх союзників висадилися в Нормандії і почали наступ з Заходу. Гітлер розумів, що йому потрібна кардинальна зміна ситуації, щоб уникнути розгрому.

Тому він наказав про початок кампанії "Зброя відплати". Зброя відплати 1 (або V-1) була літаючою бомбою (ранньою крилатою ракетою), яка розроблялася Люфтваффе паралельно з V-2. Перші з них були запущені проти Британії 13 червня 1944 року, всього через тиждень після Дня Д. Вони виявилися неприємним шоком для тих, хто знаходився на лінії вогню, але низка контрзаходів — зенітний вогонь, баражуючі аеростати та атаки винищувачів — дозволяли їм протидіяти.

[ + – ] Літальна бомба V1, або Doodlebug, на виставці в Roote's, Пікаділлі, Лондон, 1 листопада 1944 року. Напис поруч із бомбою говорить: "Це справжня літальна бомба"

У вересні, як ми вже знаємо, з'явилося "Зброя відплати-2", або V-2. Проти цієї скорострільної ракети не було адекватних заходів протидії, і командування союзників розуміло, що єдиним рішенням було знищити пускові майданчики у Франції та Нідерландах.

Лондонці, які зіткнулися з цією новою загрозою восени та взимку 1944-45 років, реагували по-різному. Деяких охоплював жах: "Це жахливо, чи не так? Ніколи не знаєш, чи залишишся живим наступної секунди". Інші були налаштовані фатальніше: "Я вважаю, що якщо вона призначена тобі, то прилетить до тебе. Марно хвилюватися, тому що ти нічого не можеш з цим вдіяти".

[ + – ] Пошкодження після удару V-2 в Олдгейті, Лондон, 10 листопада 1944 року

Обидві ці відповіді, безсумнівно, порадували Гітлера, який знав, що найкраще застосування V-2 — надто нечисленних та неточних, щоб серйозно зруйнувати інфраструктуру чи промисловість, — це завдати потужного удару по моральному духу змучених громадянською війною. Можливо, він був би не в захваті від коментарів однієї 90-річної жінки, яка на запитання, що вона думає про ракети, відповіла: "Ракети, люба? Не можу сказати, що я їх коли-небудь помічала".

Звісно, V-2 не виправдала надій нацистів, що вона стане зброєю перемоги у війні. Вона практично не вплинула на хід конфлікту, який уже вирішувався величезною кількістю ресурсів — зброї, сировини, фінансів, робочої сили — союзників, які були в розпорядженні. Але, можливо, несправедливо судити про V-2 за такими критеріями.

Протягом семи місяців по Лондону було випущено 1115 ракет V-2, кожна з яких мала боєголовку вагою в одну тонну. Це призвело до руйнування 20 тисяч будинків та загибелі 2855 осіб.

Для порівняння, всього за два дні у лютому 1945 року бомбардувальники союзників скинули на Дрезден 3 900 тонн вибухових та запальних речовин, що призвело до загибелі близько 24 тисяч осіб та руйнування території у 650 га у центрі міста.

[ + – ] Руїни Дрездена після бомбардувань союзників у лютому 1945 року

Нацистський режим не міг виробляти V-2 у достатній кількості або забезпечити досить часте влучення в ціль, щоб завдати серйозної шкоди військовим зусиллям союзників. Більш того, ресурси, необхідні для підтримки програми V-2, були настільки значними, що вони залишили поза увагою інші, можливо, цінніші частини німецької військової машини, такі як винищувачі. Фізик Фрімен Дайсон, який працював у RAF під час війни, зауважив, що увага нацистів до V-2 "була аналогом того, якби Гітлер прийняв політику одностороннього роззброєння".

Дехто вважає, що V-2 просто з'явилася надто пізно, щоб переламати хід війни на користь Німеччини. Однак точніше припустити, що V-2 з'явилася зарано — до появи досить складної технології наведення, що гарантує реальну точність та реалізацію справжнього потенціалу ракети.

Після перемоги над нацизмом: США та СРСР вивчають німецькі розробки

Однак саме цей потенціал забезпечив V-2 нове життя після закінчення Другої світової війни. Як тільки нацисти підписали беззастережну капітуляцію 8 травня 1945 року — а в деяких випадках і раніше, — представники союзників почали прочісувати лабораторії, заводи та дослідницькі центри зруйнованого Рейху у пошуках всього, що було розроблено, вироблено чи винайдено Німеччиною під час війни.

[ + – ] Британські солдати сидять на захопленій ракеті V-2, жовтень 1945 року

V-2 була на вершині цього списку. Вона пропонувала бачення нового типу війни — на великій відстані і без необхідності наражати на небезпеку своїх солдатів або екіпажі літаків. З настанням атомної ери після бомбардувань Хіросіми та Нагасакі у серпні 1945 року здавалося, що це ідеальна система доставки цих нових та надпотужних боєголовок. Один американський журналіст лише через два тижні після скидання атомних бомб назвав з'єднання атомної енергії з ракетним двигуном "потворою Франкенштейна", внаслідок чого вийшла "найстрашніша зброя з будь-коли відомих".

Ці ідеї стали ще популярнішими у зв'язку з початком Холодної війни. Всі союзники-переможці почали готуватися до нового конфлікту, який, можливо, доведеться вести між континентами, тому здатність завдавати ударів на відстані може виявитися вирішальним фактором перемоги і поразки. Здавалося, що V-2 — це найкоротший шлях до переваг балістичних ракет у майбутньому.

Союзники використали різні підходи до розкриття секретів V-2. Британці провели операцію Backfire, під час якої три захоплені V-2 були запущені з німецького північноморського міста Куксхафен в експериментальних умовах. На одному з запусків навіть були присутні іноземні високопосадовці та представники преси.

[ + – ] Ракета V-2, запущена під наглядом британців у межах операції "Вогонь у відповідь", жовтень 1945 року

США та Радянський Союз будували більш довгострокові плани. Крім евакуації тонн матеріальних засобів — готових ракет, різних компонентів, креслень, лабораторного устаткування, верстатів — вони також прагнули заручитися допомогою вчених та інженерів, які працювали над програмою V-2.

Обидві сторони пропонували вигідні угоди та привабливі умови, і жодна з них не відмовлялася від тиску. Ради навіть викрали деяких фахівців, які не дуже хотіли їхати на схід з власної волі. У цих перегонах за людськими трофеями США захопили найбільший приз — Вернера фон Брауна та його команду. Однак обидві країни так чи інакше змогли забезпечити свої ракетні програми, які тільки зароджувалися, великим вливанням німецьких знань і досвіду.

[ + – ] Вернер фон Браун з загіпсованою рукою після автомобільної аварії, невдовзі після здачі американцям, 3 травня 1945 року

У Радянському Союзі зусилля щодо розкриття секретів V-2 призвели до створення першої у світі міжконтинентальної балістичної ракети Р-7 у травні 1957 року. У жовтні того самого року було виведено в космос апарат, здатний запустити перший штучний супутник Землі — Супутник I. У США V-2 стала основою як їхньої програми балістичних ракет, так і космічної програми. Військові успіхи Вернера фон Брауна перевершив його проєкт ракети Saturn V, яка доставила людей на Місяць у 1969 році.

Історія V-2 складна. Розроблена тими, хто мріяв про космічні подорожі, вона була використана для руйнування Лондона та Антверпена і коштувала життя тисячам людей, які були змушені створювати її у найжахливіших умовах. Вона не виправдала обіцянок Гітлера про "чудо-зброю", яка змінить хід війни, але в роки після 1945 року зробила важливіший вплив на військові конфлікти і на людську діяльність в цілому, ніж будь-хто міг припустити. Докладніше ми розглянемо це у наступній статті.

Про автора

Доктор Чарлі Голл є викладачем сучасної європейської історії в Університеті Кента, Великобританія. У фокусі досліджень Чарлі — ідеологія, пропаганда та суспільство в Європі та Великій Британії двадцятого століття. Його перша книга British Exploitation of German Science and Technology, 1943-1949(Routledge, 2019) досліджує, як Британія використала обладнання та досвід нацистів після Другої світової війни.

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