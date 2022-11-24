Первая баллистическая. Как немецкая ракета V-2 изменила наш мир

Ракета V-2, изобретенная нацистами в конце Второй мировой войны, повлияла на весь ХХ век.

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Значение ракеты V-2 ("Фау-2") трудно переоценить. Управление вооружений назвало ее A-4 (Aggregat 4), а нацистское министерство пропаганды в 1944 году прозвало ракету Vergeltungswaffe Zwei — "Оружие возмездия-2".

Как первая в мире массово производимая ракета с жидкостным двигателем и первая баллистическая ракета, V-2 повлияла на весь 20 век – ее конструкция вдохновила многие современные ракеты и ракеты-носители. Даже вторжение России в Украину и использование ею баллистических ракет малой дальности на ранних этапах, а также других современных средств противостояния, от переоборудованных ракет класса "земля-воздух" до иранских беспилотников, для поражения объектов гражданской инфраструктуры и запугивания населения, уходят корнями к использованию немецкого "оружия возмездия" почти за восемь десятилетий до этого.

Фокус перевел новый текст Чарли Холла, посвященный первой боевой баллистической ракете V-2.

Доктор исторических наук Чарли Холл прослеживает историю ракеты V-2 от ее нацистского происхождения до ее влияния на разработку межконтинентальных баллистических ракет позднее в 20 веке. В первой из трех специальных статей он исследует разработку V-2 во время Второй мировой войны и ее судьбу сразу после войны.

Секретное оружие Третьего рейха. Бомбежки Лондона и рассвет ракетной эры

8 сентября 1944 года облик войны навсегда изменился. Это изменение впервые проявилось на улице Стейвли-роуд в Чизвике, зеленом и богатом районе западного Лондона, примерно в 18:45. Взрыв встряхнул окрестные дома, хотя над ними не было бомбардировщиков и не прозвучала сирена воздушной тревоги. Он причинил ущерб на тысячи фунтов стерлингов и унес три жизни – 63-летней Ады Харрисон, трехлетней Розмари Кларк и сапера Королевских инженерных войск Бернарда Браунинга, находившегося в отпуске. Эти три несчастные души стали первыми в истории жертвами атаки баллистической ракеты.

[ + – ] Последствия удара ракеты V-2 по Тьюксбери-Террас, Баундс-Грин-Роуд, Саутгейт, Лондон, 16 сентября 1944 года

Их убила ракета V-2, выпущенная нацистской артиллерийской установкой, размещенной недалеко от Гааги в Нидерландах, примерно в 320 километров от Чизвика. Двигаясь со скоростью, превышающей скорость звука, она прилетела без предупреждения; грохот, который она произвела, когда летела к земле, можно было услышать только после того, как она поразила цель. Боезаряд состоял из фугасной боеголовки весом в тонну, разбившей окна, разрушившей стены и оставившей огромный кратер посреди улицы.

Скорость и неожиданность ее появления, а также повлеченные разрушения сделали V-2 предвестницей новой эры войны. Все баллистические ракеты дальнего действия, применявшиеся с 1944 года, были построены на фундаменте, заложенном V-2. Технология, которая позволила нацистам убить трех человек в Чизвике сентябрьским вечером 1944 года, также обеспечила полет первых людей на Луну менее чем 25 лет спустя, в июле 1969 года.

[ + – ] Вид на ракету "Аполлон-11" на стартовой площадке в Космическом центре имени Кеннеди, мыс Канаверал, штат Флорида, 16 июля 1969 года. Ракета участвовала в первой американской пилотируемой лунной миссии с Нилом Армстронгом, Майклом Коллинзом и Эдвином Олдрином

Несмотря на свои темные корни, V-2 стала иконой войны и технологических достижений двадцатого века. Уцелевшие образцы стоят сегодня в атриумах Имперского военного музея в Лондоне и Национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне, демонстрируя свою способность покорить обе стороны океана. В этой статье я расскажу о разработке V-2, об истории ее применения во время Второй мировой войны и о том, как ее истинный потенциал был полностью реализован только после 1945 года.

Появление V-2 в сентябре 1944 года стало шоком для жителей Лондона, но ее разработка велась в течение многих лет, а ее корни можно проследить до 1920-х годов.

Как Вернер фон Браун презентовал Гитлеру V-2

После Первой мировой войны в Европе и США произошел всплеск общественного интереса к науке и технике. Потенциал безжалостного разрушения был хорошо виден на полях сражений в Бельгии и Северной Франции, но людям было интересно увидеть, как можно использовать эти технологии в более мирных целях.

Ракетное дело стало лишь одной из областей нового научного энтузиазма. Дальновидные инженеры, такие как Роберт Годдард в США и Герман Оберт в Германии, не только проводили новаторские эксперименты, но и активно пытались заручиться общественной поддержкой этой новой технологии. Оберт даже служил техническим консультантом фильма "Женщина на Луне" (Frau im Mond), новаторском и удивительно реалистичном научно-фантастическом фильме Фрица Ланга о путешествии на Луну с помощью ракеты.

[ + – ] Афиша фильма "Женщина на луне", 1929 год

Молодые люди по всему миру вдохновились этими экспериментами и их вымышленными изображениями, что привело многих из них к карьере инженера. Главным среди этих людей, по крайней мере, в том, что касается истории V-2, был Вернер фон Браун. Он родился в 1912 году в Пруссии в богатой семье: его отец был политиком и государственным служащим, а мать происходила из мелкого дворянства. Еще в детстве у него проявилась страсть к астрономии и способности к физике и математике.

Когда Вернеру исполнилось 18 лет, он начал изучать машиностроение в Берлинском техническом университете, а также присоединился к энтузиастам-любителям в Обществе космических полетов. В 1934 году он защитил докторскую диссертацию по физике в Университете Фридриха-Вильгельма и начал свою карьеру как раз тогда, когда Адольф Гитлер укреплял свою власть. Амбиции Гитлера в отношении крупной войны за господство в Европе означали, что существовал спрос, а значит и финансирование, на военную ракетную программу. Фон Браун, всегда остававшийся прагматиком, отложил свои мечты о космических путешествиях и погнался за деньгами, начав работу над баллистической ракетой дальнего радиуса действия для нацистов.

[ + – ] Вернер фон Браун (в кресле водителя) и двое его коллег проводят первые эксперименты с ракетой в 1931 году

К моменту начала войны в 1939 году фон Браун был техническим директором огромного армейского исследовательского центра в Пенемюнде на Балтийском побережье Германии, где он отвечал за разработку A-4 – ракеты, которая впоследствии стала известна как V-2. В июле 1943 года фон Браун и его помощники посетили секретную штаб-квартиру Гитлера "Волчье логово" и показали короткий фильм о запуске V-2. Фюрер был настолько впечатлен, что, как сообщается, сказал: "Если бы у нас были эти ракеты в 1939 году, эта война бы даже не началась". Был отдан приказ о начале массового производства.

Месяц спустя планы нарушили Королевские ВВС, проведя крупный бомбардировочный налет на Пенемюнде: они подозревали, что он используется для производства ракет. Налет имел лишь ограниченный успех, но заставил нацистский режим переместить производство ракет на подземный завод, известный как Миттельверк, построенный в горах Гарц в Нордхаузене. Там этот приоритетный проект был бы защищен от дальнейших бомбардировок союзников.

[ + – ] Подземный завод Mittelwerk по производству V-2

Здесь в ужасающих условиях рабы из близлежащего концентрационного лагеря Дора до смерти трудились на производстве ракет V-2. Работая и живя далеко под землей, они были лишены свежего воздуха и естественного освещения, а также пищи и отдыха, и подвергались насилию со стороны охранников СС. При создании V-2 в действительности погибло больше людей, чем от ее применения.

К тому времени, когда первая ракета V-2 упала на Лондон, до конца Второй мировой войны оставалось меньше года, и перевес в силе был не на стороне Германии. После победы Красной Армии под Сталинградом в начале 1943 года последовало неуклонное отступление нацистских войск на Востоке, а в июне 1944 года войска США, Великобритании, Канады и их союзников высадились в Нормандии и начали наступление с Запада. Гитлер понимал, что ему необходимо кардинальное изменение ситуации, чтобы избежать разгрома.

Поэтому он отдал приказ о начале кампании "Оружие возмездия". Оружие возмездия 1 (или V-1) представляло собой летающую бомбу (раннюю крылатую ракету), которая разрабатывалась Люфтваффе параллельно с V-2. Первые из них были запущены против Британии 13 июня 1944 года, всего через неделю после Дня Д. Они оказались неприятным шоком для тех, кто находился на линии огня, но ряд контрмер – зенитный огонь, барражирующие аэростаты и атаки истребителей – позволяли им противодействовать.

[ + – ] Летающая бомба V1, или Doodlebug, на выставке в Roote's, Пикадилли, Лондон, 1 ноября 1944 года. Надпись рядом с бомбой гласит: "Это настоящая летающая бомба"

В сентябре, как мы уже знаем, появилось "Оружие возмездия-2", или V-2. Против этой более скорострельной ракеты не было адекватных мер противодействия, и командование союзников понимало, что единственным решением было уничтожить пусковые площадки во Франции и Нидерландах.

Лондонцы, столкнувшиеся с этой новой угрозой осенью и зимой 1944-45 годов, реагировали по-разному. Некоторых охватывал ужас: "Это ужасно, не так ли? Никогда не знаешь, останешься ли в живых в следующую секунду". Другие были настроены более фаталистично: "Я считаю, что если она предназначена тебе, то прилетит к тебе. Бесполезно волноваться, потому что ты ничего не можешь с этим поделать".

[ + – ] Повреждения после удара V-2 в Олдгейте, Лондон, 10 ноября 1944 года

Оба этих ответа, несомненно, порадовали Гитлера, который знал, что лучшее применение V-2 – слишком малочисленных и неточных, чтобы серьезно разрушить инфраструктуру или промышленность, – это нанести мощный удар по моральному духу измученных войной гражданских. Возможно, он был бы не в восторге от комментариев одной 90-летней женщины, которая на вопрос, что она думает о ракетах, ответила: "Ракеты, дорогуша? Не могу сказать, что я их когда-либо замечала".

Конечно, V-2 не оправдала надежд нацистов на то, что она станет оружием победы в войне. Она практически не повлияла на ход конфликта, который уже решался огромным количеством ресурсов – оружия, сырья, финансов, рабочей силы – имевшихся в распоряжении союзников. Но, возможно, несправедливо судить о V-2 по таким критериям.

В течение семи месяцев по Лондону было выпущено 1115 ракет V-2, каждая из которых имела боеголовку весом в одну тонну. Это привело к разрушению 20 тысяч домов и гибели 2 855 человек.

Для сравнения, всего за два дня в феврале 1945 года бомбардировщики союзников сбросили на Дрезден 3 900 тонн взрывчатых и зажигательных веществ, что привело к гибели около 24 тысяч человек и разрушению территории в 650 га в центре города.

[ + – ] Руины Дрездена после бомбардировок союзников в феврале 1945 года

Нацистский режим не мог производить V-2 в достаточном количестве или обеспечить достаточно частое попадание в цель, чтобы нанести серьезный урон военным усилиям союзников. Более того, ресурсы, необходимые для поддержания программы V-2, были настолько значительными, что они оставили без внимания другие, возможно, более ценные части немецкой военной машины, такие как истребители. Физик Фримен Дайсон, работавший в RAF во время войны, заметил, что внимание нацистов к V-2 "было аналогом того, как если бы Гитлер принял политику одностороннего разоружения".

Некоторые полагают, что V-2 попросту появилась слишком поздно, чтобы переломить ход войны в пользу Германии. Однако точнее будет предположить, что V-2 появилась слишком рано – до появления достаточно сложной технологии наведения, гарантирующей реальную точность и реализацию истинного потенциала ракеты.

После победы над нацизмом: США и СССР изучают немецкие разработки

Однако именно этот потенциал обеспечил V-2 новую жизнь после окончания Второй мировой войны. Как только нацисты подписали безоговорочную капитуляцию 8 мая 1945 года – а в некоторых случаях и раньше, – представители союзников начали прочесывать лаборатории, заводы и исследовательские центры разрушенного Рейха в поисках всего стоящего, что было разработано, произведено или изобретено Германией во время войны.

[ + – ] Британские солдаты сидят на захваченной ракете V-2, октябрь 1945 года

V-2 была практически на вершине этого списка. Она предлагала видение нового типа войны – на большом расстоянии и без необходимости подвергать опасности своих солдат или экипажи самолетов. С наступлением атомной эры после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года казалось, что это идеальная система доставки этих новых и сверхмощных боеголовок. Один американский журналист всего через две недели после сброса атомных бомб назвал соединение атомной энергии с ракетным двигателем "чудовищем Франкенштейна", в результате чего получилось "самое страшное оружие из когда-либо известных".

Эти идеи стали еще популярнее в связи с началом Холодной войны. Все союзники-победители начали готовиться к новому конфликту, который, вполне возможно, придется вести между континентами, поэтому способность наносить удары на расстоянии может оказаться решающим фактором победы и поражения. Казалось, что V-2 – это кратчайший путь к превосходству баллистических ракет в будущем.

Союзники использовали разные подходы к раскрытию секретов V-2. Британцы провели операцию Backfire, в ходе которой три захваченные V-2 были запущены из немецкого североморского города Куксхафен в экспериментальных условиях. На одном из запусков даже присутствовали иностранные высокопоставленные лица и представители прессы.

[ + – ] Ракета V-2, запущенная под наблюдением британцев в рамках операции "Ответный огонь", октябрь 1945 года

США и Советский Союз строили более долгосрочные планы. Помимо эвакуации тонн материальных средств – готовых ракет, различных компонентов, чертежей, лабораторного оборудования, станков – они также стремились заручиться помощью ученых и инженеров, работавших над программой V-2.

Обе стороны предлагали выгодные сделки и привлекательные условия, и ни одна из них не отказывалась от давления. Советы даже похитили некоторых специалистов, которые не очень хотели ехать на восток по собственной воле. В этой гонке за человеческими трофеями США захватили самый большой приз – Вернера фон Брауна и его команду. Однако обе страны так или иначе смогли обеспечить свои зарождающиеся ракетные программы большим вливанием немецких знаний и опыта.

[ + – ] Вернер фон Браун с загипсованной рукой после автомобильной аварии, вскоре после сдачи американцам, 3 мая 1945 года

В Советском Союзе усилия по раскрытию секретов V-2 привели к созданию первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 в мае 1957 года. В октябре того же года был выведен в космос аппарат, способный запустить первый искусственный спутник Земли – Спутник I. В США V-2 стала основой как их программы баллистических ракет, так и космической программы. Военные успехи Вернера фон Брауна затмил его проект ракеты Saturn V, которая доставила людей на Луну в 1969 году.

История V-2 сложна. Разработанная теми, кто мечтал о космических путешествиях, она была использована для разрушения Лондона и Антверпена и стоила жизни тысячам людей, которые были вынуждены создавать ее в самых ужасных условиях. Она не оправдала обещаний Гитлера о "чудо-оружии", которое изменит ход войны, но в годы после 1945 года оказала более важное воздействие на военные конфликты и на человеческую деятельность в целом, чем кто-либо мог предположить. Более подробно мы рассмотрим это в следующей статье.

Об авторе

Доктор Чарли Холл – преподаватель современной европейской истории в Университете Кента, Великобритания. В фокусе исследований Чарли — идеология, пропаганда и общество в Европе и Великобритании двадцатого века. Его первая книга British Exploitation of German Science and Technology, 1943-1949 (Routledge, 2019) исследует, как Британия использовала оборудование и опыт нацистов после Второй мировой войны.

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