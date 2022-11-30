Сразу с конвейера в бой: ВС РФ наносят удары "свежими" ракетами, — разведка

Генерал-майор Вадим Скибицкий отметил, что Россия еще способна производить какое-то количество крылатых ракет в обход экономических санкций. Однако объем производства ниже довоенного периода.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в эфире телемарафона заявил что Вооруженные силы РФ для нанесения ракетных ударов используют боеприпасы, которые были изготовлены в этом году. А в хранилищах остались 30% ракет из стратегического запаса.

Журналисты телеканала поинтересовались мнением украинской разведки о том, на какое количество массированных ракетных ударов у российских оккупантов хватит боеприпасов, поскольку существуют различные данные по этому вопросу.

"Они уже используют стратегический запас, потому что 30% — это как раз тот порог, который всегда должен оставаться при вооружении. Во-вторых, мы видим по тем обломкам ракет, которые применяются, что это ракеты уже производятся в этом году. Это говорит о том, что сразу с конвейера ракеты идут на применение", — ответил Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что в оценках количества ракет у россиян следует учитывать интенсивность их производства, которое, несмотря на санкции, все же продолжается.

"Оно упало по сравнению с довоенным периодом, но к сожалению Российская Федерация, за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать какое-то количество крылатых ракет и другое вооружение, которое используется против нашего государства", — подчеркнул Скибицкий.

Кроме того генерал заявил, что по данным разведки, россияне активно вывозили с территории Беларуси артиллерийские боеприпасы, однако информации о вывозе крылатых ракет пока нет. Скибицкий предположил, что ВС РФ пока пользуются ракетами из собственного арсенала.

Вместе с тем известно, что РФ ведет переговоры с другими странами, относительно поставок и боеприпасов и ракетного вооружения к тем же самым РСЗО "Смерч" и "Ураган", потому что производство именно такого типа вооружения еще не вышло на массовый уровень, поэтому существует дефицит.

Что касается поставок иранских ракет в Россию, Скибицкий отметил, что переговоры об этом велись и существуют соответствующие проекты и договоренности. Однако поставок Ираном баллистических ракет для Вооруженных сил РФ украинская разведка не зафиксировала.

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Напомним, что по данным OSINT-расследователей из сообщества Molfar, у РФ хватит "Искандеров" на 41 день, а "Калибров" — на 226 дней ведения войны. Но самый большой запас у россиян ракет к системам С-300. По подсчетам, их хватит на 1884 дня.