Хватит на 1884 дня: аналитики выяснили, сколько ракет еще находится в запасе у РФ (инфографика)

OSINT-расследователи полагают, что с учетом нынешней активности у РФ хватит "Искандеров" на 41 день, "Калибров" – на 226 дней, а крылатых ракет Х-101 – на 2948 дней.

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Украинское сообщество OSINT-расследователей Molfar опубликовало результаты анализа относительно количества оставшихся ракет в арсенале Вооруженных сил РФ. На основе данных аналитики предположили, через какое время у противника закончится тот или иной тип боеприпасов, с учетом предыдущей активности обстрелов.

За основу аналитики Molfar взяли информацию, предоставленную Министерством обороны Украины о количестве оставшихся у РФ ракет. На фото ниже указаны данные о типе боеприпасов, а также количестве потраченных и оставшихся ракет в процентном соотношении.

[ + – ] Данные Министерства обороны Украины

На фото ракеты разделены на три категории с указанием процента оставшихся боеприпасов:

Ракеты наземного базирования

баллистическая ракета "Искандер" — в арсенале осталось 119 единиц (13% от общего количества);

сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета 3М-55 "Оникс" — в арсенале осталось 347 единиц (74% от общего количества);

ракеты для систем С-300 — в арсенале осталось 6 980 единиц (87% от общего количества);

Ракеты морского базирования

крылатая ракета "Калибр" — в арсенале осталось 223 единицы (37% от общего количества).

Ракеты воздушного базирования

стратегическая крылатая ракета Х-101 — в арсенале осталось 132 единицы (50% от общего количества);

стратегическая крылатая ракета Х-555 — в арсенале осталось 150 единиц (50% от общего количества);

крылатая ракета Х-22/32 — в арсенале осталось 120 единиц (32% от общего количества);

малогабаритная тактическая дозвуковая маловысотная ракета Х-35 — в арсенале осталось 356 единиц (41% от общего количества);

гиперзвуковая ракета Х-47М2 "Кинжал" — в арсенале осталось 43 единицы (73% от общего количества).

Кроме того аналитики опубликовали таблицу, в котором привели данные о количестве произведенных ракет в РФ за период с 23 февраля по 18 ноября 2022 года. Можно заметить, что российская военная промышленность за это время производила пять видов ракет. Из них:

Баллистическая ракета "Искандер" — 48 шт; Крылатая ракета "Калибр" — 120 шт; Стратегическая крылатая ракета Х-101 — 120 шт; Малогабаритная тактическая ракета Х-35 — 360 шт; Гиперзвуковая ракета Х-47М2 "Кинжал" — 16 шт;

На основе данных об активности обстрелов аналитики предположили, на сколько дней у России хватит боеприпасов данных типов, чтобы продолжать наносить ракетные удары по Украине:

"Искандер" — 41 день;

3М-55 "Оникс" — 756 дней;

С-300 — 1884 дня;

"Калибр" — 226 дней;

Х-101 — 2948 дней;

Х-555 — 268 дней;

Х-22/32 — 129 дней;

Х-35 — 663 дня.

Исходя из приведенной информации, количество ракет к системам С-300 хватит для нанесения ударов в течение 1884 дней, поэтому аналитики пришли к выводу, что с такими темпами война в Украине может продлиться еще долго.

"Когда закончится ракетный террор? Если обстрелы будут происходить такими темпами как раньше, то очень и очень нескоро", — подытожили в Molfar.

Напомним, Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько высокоточных ракет осталось в арсенале российской армии, а также четыре врага их арсеналов. По его словам, у российских ракет есть 4 врага — блестящее украинское ПВО, бездарные российских ракетные войска, западные санкции и время.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова у врага остался запас ракет для трех-четырех массированных ракетных ударов, равноценных нанесенному по Украине 15 ноября. Однако ракет С-300 очень много, и ими наносят удары по Запорожью, Херсону и Харьковской области.