Вистачить на 1884 дні: аналітики з'ясували, скільки ракет ще знаходиться в запасі у РФ (інфографіка)

OSINT-розслідувачі вважають, що з врахуванням нинішньої активності РФ вистачить "Іскандерів" на 41 день, "Калібрів" — на 226 днів, а крилатих ракет Х-101 — на 2948 днів.

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Українська спільнота OSINT-розслідувачів Molfar опублікувала результати аналізу щодо кількості ракет, що залишилися в арсеналі Збройних сил РФ. На основі даних аналітики припустили, через який час у противника закінчиться той чи інший тип боєприпасів з врахуванням попередньої активності обстрілу.

За основу аналітики Molfar взяли інформацію, надану Міністерством оборони України про кількість ракет, що залишилися у РФ. На фото нижче вказані дані про тип боєприпасів, а також кількість витрачених ракет і ракет, що залишилися, у відсотковому співвідношенні.

[ + – ] Дані Міністерства оборони України

На фото ракети розділені на три категорії з зазначенням відсотка боєприпасів, що залишилися:

Ракети наземного базування

балістична ракета "Іскандер" — в арсеналі залишилося 119 одиниць (13% від загальної кількості);

надзвукова універсальна протикорабельна ракета 3М-55 "Онікс" — в арсеналі залишилося 347 одиниць (74% від загальної кількості);

ракети для систем С-300 — в арсеналі залишилося 6980 одиниць (87% від загальної кількості);

Ракети морського базування

крилата ракета "Калібр" — в арсеналі залишилося 223 одиниці (37% від загальної кількості).

Ракети повітряного базування

стратегічна крилата ракета Х-101 — в арсеналі залишилося 132 одиниці (50% від загальної кількості);

стратегічна крилата ракета Х-555 — в арсеналі залишилося 150 одиниць (50% від загальної кількості);

крилата ракета Х-22/32 — в арсеналі залишилося 120 одиниць (32% від загальної кількості);

малогабаритна тактична дозвукова маловисотна ракета Х-35 — в арсеналі залишилося 356 одиниць (41% від загальної кількості);

гіперзвукова ракета Х-47М2 "Кинджал" — в арсеналі залишилося 43 одиниці (73% від загальної кількості).

Крім того, аналітики опублікували таблицю, в якій навели дані про кількість вироблених ракет у РФ за період з 23 лютого по 18 листопада 2022 року. Можна зауважити, що російська військова промисловість за цей час виробила п'ять видів ракет. З них:

Балістична ракета "Іскандер" — 48 шт; Крилата ракета "Калібр" — 120 шт; Стратегічна крилата ракета Х-101 — 120 шт; Малогабаритна тактична ракета Х-35 — 360 шт; Гіперзвукова ракета Х-47М2 "Кинджал" — 16 шт;

На основі даних про активність обстрілів аналітики припустили, на скільки днів у Росії вистачить боєприпасів цих типів, щоб продовжувати завдавати ракетних ударів по Україні:

"Іскандер" — 41 день;

3М-55 "Онікс" — 756 днів;

С-300 — 1884 дні;

"Калібр" — 226 днів;

Х-101 — 2948 днів;

Х-555 — 268 днів;

Х-22/32 — 129 днів;

Х-35 — 663 дні.

На основі наведеної інформації, кількість ракет до систем С-300 вистачить для завдання ударів протягом 1884 днів, тому аналітики дійшли висновку, що з такими темпами війна в Україні може тривати ще довго.

"Коли закінчиться ракетний терор? Якщо обстріл відбуватимуться такими темпами як раніше, то дуже і дуже нескоро", — підсумували у Molfar.

Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки високоточних ракет залишилося в арсеналі російської армії, а також чотири вороги їхніх арсеналів. За його словами, російські ракети мають 4 ворогів — блискуче українське ППО, бездарні російські ракетні війська, західні санкції й час.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, у ворога залишився запас ракет для трьох-чотирьох масованих ракетних ударів, рівноцінних завданому по Україні 15 листопада. Проте ракет С-300 дуже багато, і ними завдають ударів по Запоріжжю, Херсону та Харківській області.