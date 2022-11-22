Скільки залишилося ракет у РФ: у Міноборони України озвучили дані про арсенал ворога
У російських військ все ще залишається багато ракет повітряного запуску, але Іскандерів залишилося трохи більше ніж 100.
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки високоточних ракет залишилося в арсеналі російської армії, а також чотири вороги їхніх арсеналів. Про це повідомляється на його сторінці у Твіттері.
Олексій Резніков закликав демілітаризувати терористичну державу, щоб жити у світі. Проти російських ракет є 4 протидії:
- блискуче українське ППО
- бездарні російські ракетні війська
- західні санкції
- час
Водночас на озброєнні РФ залишаються ракети наземного, повітряного і морського запуску.
Ракети наземного запуску
- Іскандери — 119 (було 900)
- 3М-55 Онікс — 347 (було 470)
- С-300 — 6980 (було 8000)
Ракети морського запуску
- Калібр — 229 (було 500)
Ракети повітряного запуску
- Х-101 — 132 (144)
- Х-555 — 300 (150)
- Х-22/32 — 370 (120)
- Х-35 — 500 (356)
- Кинджал — 43 (43)
Нагадаємо, масовий обстріл України 15 листопада обійшовся російським військам майже в 1 млрд доларів. Усього було запущено 96 ракет та дронів-камікадзе.
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