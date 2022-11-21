ЗС РФ нагромаджують сили: у Повітряних силах не виключають нові масовані удари по Україні

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що мета Росії — змусити Україну піти на переговори про перемир'я, Москва не залишає спроб залишити українців без електрики.

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Росія може продовжити завдавати масованих ракетних ударів по території України, зокрема по об'єктах критичної інфраструктури, щоб змусити Київ піти на переговори про перемир'я. Це потрібно Москві, щоб перегрупувати свої війська та піти в атаку з новими силами. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він додав, що Росія не залишає спроб залишити українців без електрики.

"Ударів можна очікувати будь-коли, від цього ніхто не застрахований. Росія не залишає спроб усе ж таки залишити нас у якомусь блекауті", — сказав спікер.

Юрій Ігнат розповів, що масовані ракетні удари ЗС РФ не можуть завдавати щодня. Наразі окупанти накопичують озброєння та підтягують ракети на своїх виробництвах.

За його словами, у Росії мало ракет балістичних ракет "Іскандер", проте "Калібри" та Х-101 росіяни продовжують виготовляти. Однак виробництво не може забезпечити їхню достатню кількість, бо це високотехнологічна зброя.

"Її не роблять за два дні, потрібно тиждень-два, щоб накопичити якусь кількість і щоб засіки не були порожніми... Тому вони власне й накопичують, щоб у якийсь час вдарити великою кількістю ракет разом із Shahed-136", — заявив Ігнат.

Нагадаємо, 20 листопада президент Володимир Зеленський розповів, що Росія випустила по Україні 4700 ракет. Унаслідок цього сотні населених пунктів спалені, а тисячі мирних жителів стали жертвами вторгнення ЗС РФ.

18 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що РФ своїм обстрілом вивела з ладу майже 50% енергосистеми України. 15 листопада Росія випустила по Україні близько 100 ракет.