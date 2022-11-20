Росія випустила по Україні 4700 ракет, — Зеленський

Сотні населених пунктів, за словами президента, спалено, а тисячі мирних жителів стали жертвами вторгнення ЗС РФ.

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З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила в Україні 4700 ракет. Про це під час відеозвернення до учасників Міжнародної організації Франкофонії розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, сьогодні 270 день повномасштабної війни, з початку якої російські війська випустили по Україні 4700 ракет.

Під час звернення до міжнародних партнерів глава держави зазначив, що внаслідок бойових дій та обстрілів сотні населених пунктів спалено, а тисячі мирних жителів стали жертвами військової агресії ЗС РФ.

"Сотні тисяч силою депортовані до Росії. Мільйони виїхали з України в інші країни, рятуючись від війни. Ми повинні це зупинити. Маємо зупинити російську агресію", — продовжив Зеленський, коментуючи наслідки вторгнення військ РФ в Україну.

Президент наголосив, що офіційний Київ прагне миру, який можна повернути лише за допомогою впливу країн Заходу. Зеленський додав, що військова агресія РФ загрожує не лише Україні, а й іншим країнам, оскільки бойові дії впливають на світову безпеку та ситуацію на різних ринках.

"Повернення світу можливе! Але це можливо, коли кожен у світі розуміє, що ніхто у світі не заслуговує на жодного дня терору", — резюмував Зеленський, звертаючись до учасників Міжнародної організації Франкофонії.

Декількома днями раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що ЗС РФ ракетними ударами вивели з ладу майже 50% енергосистеми України. За словами глави уряду, зараз Київ потребує підтримки західних союзників, а також обладнання та грошей, які дозволять країні без проблем пройти складний опалювальний сезон.

Також повідомлялося, що Кремль виправдав ракетні удари по Україні та заявив, що російські війська знищують українську енергосистему через небажання офіційного Києва проводити переговори з Росією.