"Відповідь на небажання вести переговори", — Кремль про удари по енергоінфраструктурі України

Екстрені відключення електроенергії, за словами Дмитра Пєскова, відбуваються через небажання Києва відновлювати мирний діалог із РФ. Він заявив, що армія Росії знищує об'єкти, що належать до оборонно-промислового комплексу України.

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У Кремлі виправдали ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це під час пресконференції заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

За його словами, ЗС РФ нібито здійснюють ракетні удари лише по військовій інфраструктурі України.

Аварійні відключення електроенергії українським споживачам, як стверджує Дмитро Пєсков, пов'язані з тим, що російські війська знищують об'єкти, що належать до оборонно-промислового комплексу, у відповідь на небажання Києва поновлювати переговорний процес із Росією.

Коментуючи масований обстріл України, здійснений 15 листопада, через який в Україні мільйони громадян залишилися без світла, прессекретар Володимира Путіна заявив, що "йдеться про ті об'єкти інфраструктури, які прямо чи опосередковано стосуються військового потенціалу України та українського режиму".

"Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, щобільше, дії української сторони щодо відмови від узгодженого розуміння тексту (Стамбульських угод — ред.) і так далі — це все наслідки. Про це теж треба говорити", — продовжив Пєсков і додав, що бойові дії в Україні продовжаться навіть після погіршення погодних умов

Під час пресконференції прессекретар Володимира Путіна також відкинув ідею Володимира Зеленського провести публічні переговори. За словами Дмитра Пєскова, відновлення мирного діалогу в такому форматі неможливе, оскільки Україна не хоче сідати за стіл переговорів із Кремлем.

Варто також наголосити, що напередодні президент Володимир Зеленський запропонував провести публічні переговори з Володимиром Путіним для врегулювання повномасштабної війни.