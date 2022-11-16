"РФ веде публічну війну": Зеленський запропонував публічний формат переговорів із Путіним

За словами президента, західні партнери повідомили про пропозицію Путіна розпочати прямі переговори з Україною. Однак Росія веде війну публічно, і переговори мають бути відповідного формату.

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У середу, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про те, що отримував сигнали від західних партнерів щодо пропозиції Володимира Путіна розпочати прямі переговори із Києвом. У відповідь Зеленський запропонував вести переговори у публічному форматі. Про це президент заявив на зустрічі із журналістами у Києві.

"Я отримав сигнали, що Путін хоче прямих переговорів. Я такі сигнали отримував, — пояснив президент в інтерв'ю журналістам. — Я запропонував публічну форму".

Зеленський пояснив таку пропозицію тим, що Росія веде свою війну також публічно.

Нагадаємо, що Зеленський відповів на звинувачення в інциденті з Польщею. Такого висновку він дійшов після доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він не має сумнівів у тому, що це була не українська ракета.

Напередодні Зеленський заявив, що Росія тероризує всіх, до кого може дістатись. А у Польщі сталося те, про що Україна давно попереджала.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна визнала застосування ППО поблизу місця падіння ракети на території Польщі. Українські військові повідомили представника американського керівництва, що намагалися перехопити ракети поблизу місця, де напередодні у Польщі сталася трагедія.