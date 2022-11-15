"Ми давно попереджали": Зеленський про ймовірний ракетний удар РФ по Польщі (відео)

За словами Зеленського, РФ тероризує всіх, до кого може дістати. Але влада Польщі офіційно не підтвердила, що російські ракети впали на території країни.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-терорист Україною не обмежиться, а для Польщі та країн Балтії це питання часу. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

"Сьогодні сталося те, про що ми давно попереджали: терор не обмежується державними кордонами України, поширюється на територію Молдови, а сьогодні російські ракети вдарили у Польщу, на територію нашої дружньої країни. Загинули люди", — сказав президент і висловив співчуття.

"Потрібно поставити терориста на місце. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для всіх, до кого можуть долетіти російські ракети", — сказав президент, додавши, що завдавати ракетних ударів територією країни НАТО — серйозна ескалація.

Він висловив підтримку Польщі: "Вільних людей терор не зламає".

Кадри вибуху, ймовірно, російської ракети

Після звинувачень на адресу ЗМІ опублікували фото вибуху біля кордону Польщі та України. На знімку видно дим, що піднімається.

[ + – ] Фото, зроблене в районі села Новосілки (Люблінське воєводство) у східній Польщі Фото: Пресс-служба ОП

Спрацювали системи NASAMS

Президент також зазначив ефективність західних систем ППО NASAMS: з 10 пусків 10 попадань, збито понад 70 ракет та 10 дронів.

Президент подякував рятувальникам, медикам та співробітникам екстрених служб.

"Ми і це пройдемо, ми все відновимо. Росія протиставляє себе світу. Росія програє на полі бою, Росія тероризує і нас, і всіх, до кого може дотягнутися. Зробимо все, щоб зупинити її", — заявив президент.

Раніше Фокус повідомляв, що під час масованого обстрілу в Києві ракета потрапила у балкон п'ятиповерхівки та забрала життя жінки. Мешканці будинку, які вибігли надвір відразу ж після пожежі, розповіли про обстріл.

Нагадаємо, що, за оцінками Міненерго, у вівторок, 15 листопада, стався наймасовіший обстріл української інфраструктури. Противник цілеспрямовано намагається завдати якомога більшої шкоди енергоінфраструктурі України перед зимою.