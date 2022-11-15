"Мы давно предупреждали": Зеленский о вероятном ракетном ударе РФ по Польше (видео)

По словам Зеленского, РФ терроризирует всех, до кого может дотянуться. Но власти Польши официально не подтвердили, что российские ракеты упали на территории страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист Украиной не ограничится, а для Польши и стран Балтии это — вопрос времени. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"Сегодня произошло то, о чем мы давно предупреждали: террор не ограничивается государственными границами Украины, распространяется на территорию Молдовы, а сегодня российские ракеты ударили по Польше, по территории нашей дружественной страны. Погибли люди", — сказал президент и выразил соболезнования.

"Нужно поставить террориста на место. Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, до кого могут долететь российские ракеты", — сказал президент, добавив, что наносить ракетные удары по территории страны НАТО — серьезная эскалация.

Он выразил поддержку Польше: "Свободных людей террор не сломает".

Кадры взрыва, предположительно, российской ракеты

После обвинений в адрес РФ СМИ опубликовали фото взрыва у границы Польши и Украины. На снимке виден поднимающийся дым.

[ + – ] Фото, сделанное в районе села Новоселки (Люблинское воеводство) в восточной Польше. Фото: Пресс-служба ОП

Сработали системы NASAMS

Президент также отметил эффективность западных систем ПВО NASAMS: из 10 пусков 10 попаданий, сбито больше 70 ракет и 10 дронов.

Президент поблагодарил спасателей, медиков и сотрудников экстренных служб.

"Мы и это пройдем, мы все восстановим. Россия противопоставляет себя миру. Россия проигрывает на поле боя, Россия терроризирует и нас, и всех, до кого может дотянуться. Сделаем все, чтобы ее остановить", — заявил президент.

Ранее Фокус сообщал, что во время массированного обстрела в Киеве ракета попала в балкон пятиэтажки и унесла жизнь женщины. Жильцы дома, которые выбежали на улицу сразу же после пожара, рассказали об обстреле.

Напомним, что, по оценкам Минэнерго, во вторник, 15 ноября произошел самый массированный обстрел украинской инфраструктуры. Противник целенаправлено пытается нанести как можно больший ущерб энергоинфраструктуре Украины пред зимой.