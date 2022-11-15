Ракета попала в балкон: жильцы пятиэтажки в Киеве рассказали об обстреле

После начавшегося в квартире пожара мужчина с женой схватили вещи и быстро спустились во двор. А женщина, проживающая этажом ниже, в чей балкон попал снаряд, погибла.

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Жильцы киевского дома, в который во вторник, 15 ноября, попала российская ракета, рассказали об обстреле. 72-летний мужчина, представившийся Петром Михайловичем, отметил, что часть российского снаряда упала на балкон квартиры этажом ниже, последовал взрыв — и в квартирах посыпались стекла. Об этом сообщает ZN.

После начавшегося пожара он вместе с женой схватил попавшиеся под руку вещи и быстро спустились во двор. В квартире остались документы и прочее имущество.

По словам жильцов, возможно, погибла женщина на нижнем этаже, в балкон которой попал снаряд.

Гибель одного из жителей Киева подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам 66-летней Светланы Евгеньевны, они не обратили внимание на сигнал воздушной тревоги и решили не спускаться в бомбоубежище, потому что "надоело бегать".

"Думали, что пронесет и в этот раз", — пояснила женщина.

Напомним, что украинские ПВО сбили 73 российские ракеты из 90, выпущенных во время массированной атаки на украинские города. По словам советника главы ОП Кирилла Тимошенко, ракеты попали в 15 объектов энергоинфраструктуры. В трех шахтах в районе Кривого Рога застряли 566 шахтеров — спасательная операция продолжалась 4 часа.

Ранее Фокус сообщал о заявлениях официальных лиц США и ЕС после массированного обстрела Украины. Зарубежные политики осудили масштабную атаку России на украинские города и заверили в дальнейшей поддержке.