73 из 90: украинские силы ПВО сбили большинство ракет РФ во время массированной атаки (видео)

Советник главы ОП Кирилл Тимошенко рассказал, что есть попадания в 15 объектов энергетической инфраструктуры. Также в Кривом Роге в 3 шахтах застряли 566 шахтеров, операция по их спасению длилась 4 часа.

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Россия 15 ноября выпустила по территории Украины 90 ракет. Большинство из них было сбито украинскими силами противовоздушной обороны — около 70. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Однако есть попадания в 15 объектов энергетической инфраструктуры в разных областях Украины. В результате чего действуют отключения электричества в Киеве, в Киевской, Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновецкой и Черниговской областях.

Тимошенко сообщил, что в данный момент без света остаются 7 млн абонентов.

"Если мы считаем в людях, то это намного больше", — сказал он.

Украинские энергетики совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций сейчас работают над тем, чтобы как можно скорее включить электричество, где это возможно.

"Есть разные попадания, меры безопасности совершались на протяжении многих месяцев на энергетических объектах Украины. Но все же нужно подождать несколько часов, у нас будет обновленная информация, как будут жить украинские области, в какие сроки будут возобновлять электричество", — заявил Кирилл Тимошенко.

Кроме того, из-за ракетного удара России на 3 шахтах в Кривом Роге застряли 566 шахтеров. Спасательная операция по их спасению завершилась, она длилась более 4 часов, рассказал мэр города Александр Вилкул.

В Воздушных силах Украины уточняют, что 15 ноября удалось сбить 73 крылатые ракеты "Калибр", Х-101, Х-555 из более 90 выпущенных, 10 из 10 иранских дронов Shahed-136, а также ударный беспилотник "Орион".

Напомним, по всей территории Украины вводят экстренные отключения электричества. ВС РФ поразили украинские объекты инфраструктуры в Харькове, Львове, Житомире, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Волынской и других областях.

В ВСУ рассказали, что ВС РФ выпустили по Украине около 100 ракет, тем самым превзошли свое предыдущее "достижение", когда 10 октября ударили 84 ракетами.