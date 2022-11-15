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73 із 90: українські сили ППО збили більшість ракет РФ під час масованої атаки (відео)

Масований ракетний удар по Україні
Українські сили ППО збили більшість ракет РФ під час масованих обстрілів

Радник голови ОП Кирило Тимошенко розповів, що є влучення в 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. Також у Кривому Розі в 3 шахтах застрягли 566 шахтарів, операція з їхнього порятунку тривала 4 години.

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Росія 15 листопада випустила по території України 90 ракет. Більшість із них була збита українськими силами протиповітряної оборони — близько 70. Про це розповів радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Проте є влучення в 15 об'єктів енергетичної інфраструктури в різних областях України. Внаслідок цього діють відключення електрики в Києві, Київській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській областях.

Тимошенко повідомив, що зараз без світла залишаються 7 млн абонентів.

"Якщо ми рахуємо людьми, то це набагато більше", — сказав він.

Українські енергетики спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій зараз працюють над тим, щоб якнайшвидше включити електрику, де це можливо.

"Є різні попадання, заходи безпеки відбувалися протягом багатьох місяців на енергетичних об'єктах України. Але все ж таки потрібно почекати кілька годин, у нас буде оновлена інформація, як житимуть українські області, за які терміни відновлюватимуть електрику", — заявив Кирило Тимошенко.

Крім того, через ракетний удар Росії на 3 шахтах у Кривому Розі застрягли 566 шахтарів. Рятувальна операція з їхнього порятунку завершилася, вона тривала понад 4 години, розповів мер міста Олександр Вілкул.

У Повітряних силах України уточнюють, що 15 листопада вдалося збити 73 крилаті ракети "Калібр", Х-101, Х-555 із понад 90 випущених, 10 із 10 іранських дронів Shahed-136, а також ударний безпілотник "Оріон".

Нагадаємо, по всій території України вводять екстрені відключення електрики. ЗС РФ вразили українські об'єкти інфраструктури в Харкові, Львові, Житомирі, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Волинській та інших областях.

У ЗСУ розповіли, що ЗС РФ випустили по Україні близько 100 ракет, тим самим перевершили своє попереднє "досягнення", коли 10 жовтня вдарили 84 ракетами.