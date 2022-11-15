73 із 90: українські сили ППО збили більшість ракет РФ під час масованої атаки (відео)

Радник голови ОП Кирило Тимошенко розповів, що є влучення в 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. Також у Кривому Розі в 3 шахтах застрягли 566 шахтарів, операція з їхнього порятунку тривала 4 години.

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Росія 15 листопада випустила по території України 90 ракет. Більшість із них була збита українськими силами протиповітряної оборони — близько 70. Про це розповів радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Проте є влучення в 15 об'єктів енергетичної інфраструктури в різних областях України. Внаслідок цього діють відключення електрики в Києві, Київській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській областях.

Тимошенко повідомив, що зараз без світла залишаються 7 млн абонентів.

"Якщо ми рахуємо людьми, то це набагато більше", — сказав він.

Українські енергетики спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій зараз працюють над тим, щоб якнайшвидше включити електрику, де це можливо.

"Є різні попадання, заходи безпеки відбувалися протягом багатьох місяців на енергетичних об'єктах України. Але все ж таки потрібно почекати кілька годин, у нас буде оновлена інформація, як житимуть українські області, за які терміни відновлюватимуть електрику", — заявив Кирило Тимошенко.

Крім того, через ракетний удар Росії на 3 шахтах у Кривому Розі застрягли 566 шахтарів. Рятувальна операція з їхнього порятунку завершилася, вона тривала понад 4 години, розповів мер міста Олександр Вілкул.

У Повітряних силах України уточнюють, що 15 листопада вдалося збити 73 крилаті ракети "Калібр", Х-101, Х-555 із понад 90 випущених, 10 із 10 іранських дронів Shahed-136, а також ударний безпілотник "Оріон".

Нагадаємо, по всій території України вводять екстрені відключення електрики. ЗС РФ вразили українські об'єкти інфраструктури в Харкові, Львові, Житомирі, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Волинській та інших областях.

У ЗСУ розповіли, що ЗС РФ випустили по Україні близько 100 ракет, тим самим перевершили своє попереднє "досягнення", коли 10 жовтня вдарили 84 ракетами.