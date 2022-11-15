Ракетні удари РФ: по всій Україні вводять екстрені відключення електрики

ЗС РФ уразили українські об'єкти інфраструктури у Харкові, Львові, Житомирі, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Волинській та інших областях.

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Через масовані ракетні удари Росії, зокрема, по об'єктах енергетичної інфраструктури України 15 листопада спостерігаються проблеми з електрикою в низці регіонів України. Електрики немає у Львові, Житомирі, Харкові, а по всій країні запроваджуються екстрені відключення світла.

Проблеми зі світлом у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в результаті ракетного обстрілу Росії є приліт по об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок пошкодження є проблеми з електрикою. Крім того, у місті зупинено наземний електротранспорт та метро.

"Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова", — написав він.

Проблеми з електрикою у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що після ударів Росії частина міста залишилася без електрики.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що ворожі війська уразили об'єкт енергетичної інфраструктури у регіоні. Через що в обласному центрі є проблеми зі світлом та стільниковим зв'язком.

Відключення світла у Житомирі.

Мер міста Сергій Сухомлин розповів, що ЗС РФ завдали двох ракетних ударів по об'єктах енергетики в обласному центрі. Місто повністю залишилося без електрики, на місці ударів працюють рятувальники.

Рівне, Луцьк та Ковель без електрики

Мер Рівного Олександр Третяк також повідомив про удари Росії з енергетики міста. Деякі райони обласного центру залишилися без світла, також можуть спостерігатися проблеми зі стільниковим зв'язком.

Після вибухів у Ковелі Волинської області два райони міста залишилися без електрики, розповів мер міста Ігор Чайка. Також без світла залишилася частина Луцька.

Удари ЗС РФ по Хмельницькому та Вінниці

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій розповів, що є два прильоти в області. У частині міста Хмельницький немає світла.

Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов також написав, що російська ракета уразила критичну інфраструктуру регіону.

Обстріл Кіровоградської та Полтавської областей

"Ворожі ракетні удари не пройшли і нас. 2 прильоти. Вражені об'єкти енергетичної інфраструктури в Кропивницькому районі. Жертв немає", — написав голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів, що окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури в Кременчуцькому районі. Внаслідок чого по всій Україні вводять екстрені відключення світла на всі 10 черг.

"У зв'язку з масованими ракетними ударами по всій Україні зараз у Полтавській області впроваджено аварійні відключення електроенергії на всі 10 черг", — сказав він.

Проблеми зі світлом в Одесі

Кореспонденти видання "Суспільне" пишуть, що у деяких районах південного міста також немає електроенергії.

Де будуть екстрені відключення світла?

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що через ворожі атаки по всій території України будуть екстрені відключення електрики.

В енергетичній компанії "ДТЕК" заявили, що через ракетні обстріли з боку Росії за розпорядженням НЕК "Укренерго" будуть розпочаті екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на устаткуванні.

"Графіки стабілізаційних відключень поки не діють! Просимо й надалі споживати електроенергію помірно!", — написали у відомстві.

Нагадаємо, 15 листопада російські війська вдарили по двох житлових будинках у Печерському районі Києва. Внаслідок чого почалася пожежа.

Нагадаємо, 3 листопада без світла через російські удари залишилося понад 4 млн українців. Тоді екстрені та віялові відключення довелося задіяти у Києві та ще десяти областях України.