Ракетные удары РФ: по всей Украине вводят экстренные отключения электричества

ВС РФ поразили украинские объекты инфраструктуры в Харькове, Львове, Житомире, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Волынской и других областях.

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Из-за массированных ракетных ударов России, в частности, по объектам энергетической инфраструктуры Украины 15 ноября наблюдаются проблемы с электричеством в ряде регионов Украины. Электричества нет во Львове, Житомире, Харькове, а по всей стране вводятся экстренные отключения света.

Проблемы со светом в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате ракетных обстрелов России есть прилет по объекту критической инфраструктуры. В результате повреждения есть проблемы с электричеством. Кроме того, в городе остановлен наземный электротранспорт и метро.

"Энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации жизни Харькова", — написал он.

Проблемы с электричеством во Львове

Градоначальник Львова Андрей Садовой рассказал, что после ударов России часть города осталась без электричества.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что вражеские войска поразили объект энергетической инфраструктуры в регионе. Из-за чего в областном центре есть проблемы со светом и сотовой связью.

Отключения света в Житомире

Мэр города Сергей Сухомлин рассказал, что ВС РФ нанесли два ракетных удара по объектам энергетики в областном центре. Город полностью остался без электричества, на месте ударов работают спасатели.

Ровно, Луцк и Ковель без электричества

Мэр Ровно Александр Третяк также сообщил об ударах России по энергетике города. Некоторые районы областного центра остались без света, также могут наблюдаться проблемы с сотовой связью.

После взрывов в Ковеле Волынской области, два района города остались без электричества, рассказал мэр города Игорь Чайка. Также без света осталась часть Луцка.

Удары ВС РФ по Хмельницкому и Виннице

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий рассказал, что есть два прилета в области. В части города Хмельницкий нет света.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов также написал, что российская ракета поразила критическую инфраструктуру региона.

Обстрел Кировоградской и Полтавской областей

"Вражеские ракетные удары не прошли и нас. 2 прилета. Поражены объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе. Жертв нет", — написал глава Кировогражской ОВА Андрей Райкович.

Начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Кременчугском районе. В результате чего по всей Украине вводят экстренные отключения света на все 10 очередей.

"В связи с массированными ракетными ударами по всей Украине сейчас в Полтавской области внедрены аварийные отключения электроэнергии на все 10 очередей", — сказал он.

Проблемы со светом в Одессе

Корреспонденты издания "Суспільне" пишут, что в некоторых районах южного города также нет электроэнергии.

Где будут экстренные отключения света?

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что из-за вражеских атак по всей территории Украины будут экстренные отключения электричества.

В энергетической компании "ДТЭК" заявили, что из-за ракетных обстрелов со стороны России по распоряжению НЭК "Укрэнерго" будут начаты экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

"Графики стабилизационных отключений пока не действуют! Просим и дальше потреблять электроэнергию умеренно!", — написали в ведомстве.

Напомним, 15 ноября российские войска ударили по двум жилым домам в Печерском районе Киева. В результате чего начался пожар.

Напомним, 3 ноября без света из-за российских ударов остались более 4 млн украинцев. Тогда экстренные и веерные отключения пришлось задействовать в Киеве и еще десяти областях Украины.