Армия РФ ударила ракетами по Киеву: горит жилой дом в Печерском районе (видео)

По предварительной информации, один из домов загорелся после попадания обломков российской ракеты. В области работает ПВО, есть информация о сбитых объектах.

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Российская армия ударила ракетами по двум жилым домам в Печерском районе Киева. Об этом написал в Telegram столичный мэр Виталий Кличко.

Несколько ракет над Киевом, по его данным, сбили ПВО. Медики и спасатели работают на месте прилетов. Более подробную информацию Кличко обещает дать позже.

По предварительной информации, один из жилых домов загорелся в результате попадания обломков ракеты.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко показал последствия попадания ракет. На видео видно, как часть пятиэтажки горит с 1-го по последний этажи.

По предварительной информации, жилой дом загорелся в результате попадания обломков российской ракеты.

По данным главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, в области работает ПВО, есть информация о сбитых объектах.

"Не снимайте и не фотографируйте места прилетов. Находитесь в укрытиях!" — предупредил он.

Напомним, что по всей Украине началась масштабная воздушная тревога, войска РФ выпустили по территории Украины большое количество ракет Х-101.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупреждал, что в дни саммита "Большой двадцатки" на Бали есть угроза массированного ракетного удара по Украине.