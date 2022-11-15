Армія РФ вдарила ракетами по Києву: горить житловий будинок у Печерському районі (відео)

За попередньою інформацією, один із будинків загорівся після попадання уламків російської ракети. В області працює ППО, є інформація про збиті об'єкти.

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Російська армія вдарила ракетами по двох житлових будинках у Печерському районі Києва. Про це написав у Telegram столичний мер Віталій Кличко.

Декілька ракет над Києвом, за його даними, збили ППО. Медики та рятувальники працюють на місці прильотів. Детальнішу інформацію Кличко обіцяє надати пізніше.

За попередньою інформацією, один із житлових будинків загорівся внаслідок попадання уламків ракети.

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко показав наслідки влучення ракет. На відео видно, як частина п'ятиповерхівки горить із 1-го по останні поверхи.

За попередньою інформацією, житловий будинок спалахнув унаслідок попадання уламків російської ракети.

За даними голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, в області працює ППО, є інформація про збиті об'єкти.

"Не знімайте та не фотографуйте місця прильотів. Перебувайте в укриттях!" — попередив він.

Нагадаємо, що по всій Україні почалася масштабна повітряна тривога, війська РФ випустили по території України велику кількість ракет Х-101.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджав, що у дні саміту "Великої двадцятки" на Балі є загроза масованого ракетного удару по Україні.