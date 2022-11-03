Без света из-за обстрелов ВС РФ остались более 4 млн украинцев, — Зеленский (видео)

В своем новом обращении президент рассказал, что из-за российских атак экстренные и веерные отключения пришлось задействовать в Киеве и еще десяти областях Украины.

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Только в четверг, 3 октября, из-за обстрелов российскими военными критической энергетической инфраструктуры Украины без света остались 4,5 миллионов украинцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения.

"Только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей", — сказал президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, экстренные и веерные отключения электричества коснулись Киева и еще десяти областей Украины.

"Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание — это наша национальная задача", — подчеркнул лидер Украины.

Владимир Зеленский также обратился к органам власти на местах. Он призвал уполномоченных чиновников следить за тем, чтобы во всех городах и общинах Украины не было излишнего использования электричества. Это касалось уличного освещения и наружной рекламы.

По словам президента Украины, сейчас не время для ярких витрин, вывесок и наружной рекламы.

Кроме того, он обратился к украинским энергокомпаниям и попросил их объяснять людям потребность временно обесточить туили иную улицу.

Ранее мы писали о том, что свет в Киеве будут отключать по новому графику. Графики рассчитаны на сокращение потребления до 250 МВт, поэтому смысла отключать электроэнергию на 12 часов нет. Энергетики стараются, чтобы в каждом доме свет выключали не более, чем на 4 часа.

Фокус также писал, что проблемы с подачей воды и света начались после массированной ракетной атаки армии России по объектам критической инфраструктуры в разных областях Украины. Оккупанты выпустили 50 ракет Х-101/Х-555.