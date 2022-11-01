Каждый день до 3 раз: свет в Киеве будут отключать по новому графику

Графики рассчитаны на сокращение потребления до 250 МВт, поэтому смысла отключать электроэнергию на 12 часов нет. Энергетики стараются, чтобы в каждом доме свет выключали не более, чем на 4 часа.

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В Киеве переходят от экстренных аварийных отключений к стабилизационным, свет будут отключать по новому графику. Об этом написал в Facebook поставщик электроэнергии YASNO.

Отключения электроэнергии теперь могут совпадать с графиком возможных стабилизационных отключений. ДТЭК "Киевские электросети" обновили информацию на основе ожидаемых ограничений от "Укрэнерго".

В Киеве, как обещают в компании, пока нет нужды отключать электроэнергию на 12 часов. Полный график доступен на сайте YASNO, где можно выставить название улицы и номер дома, чтобы посмотреть расписание.

Свет будут выключать в среднем на 9 часов. Каждый день будет до 3 отключений в разных временных промежутках.

[ + – ] Свет в Киеве будут выключать до 3 раз в день

Графики рассчитаны на максимальное сокращение потребления до 250 МВт. Потребность в этом определяет "Укрэнерго" или оператор системы распределения, отметил YASNO.

"Если есть указание сократить потребление более чем на 250 МВт, отключения становятся аварийными. А значит, будут проходить не по графику", — предупредил регулятор.

Об изменении типа отключения компания информирует в чат-боте YASNO.

Подача света в Киеве: в ДТЭК постараются, чтобы отключения длились не более 4 часов

ДТЭК обещает приложить все усилия, чтобы отключение каждого адреса длилось не дольше 4 часов. Отключение по всем трем промежуткам времени и особенно в ночное время возможно только в критических случаях.

"Не обязательно, что света по одному адресу не будет в течение всех временных промежутков, указанных в графике. Если энергосистема будет работать корректно, отключения вообще происходить не будут", — заверила компания.

Если свет в доме не появился после 4 часов с момента отключения – возможно произошла авария, количество которых увеличивается из-за стабилизационных отключений, сообщила ДТЭК.

Напомним, что вчера в Киеве возобновили подачу электричества и водоснабжения, но жителей города просят максимально снизить нагрузку на электросети и не включать энергоемкие приборы с 17.00 до 23.00.

В YASNO 31 октября выпускали предварительные графики, по которым свет в Киеве могли отключать в интервале до 12 часов.

Проблемы с подачей воды и света начались после массированной ракетной атаки армии России по объектам критической инфраструктуры в разных областях Украины. Оккупанты выпустили 50 ракет Х-101/Х-555.