44 из 50: силы ПВО сбили большинство российских ракет Х-101/Х-555 во время утренних атак

Больше всего российских ракет было поражено в зонах ответственности воздушного командования "Центр" — 18.

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Украинским силам противовоздушной обороны утром 31 октября удалось сбить 44 из 50 российских ракет Х-101/Х-555, которые были выпущены по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

"В 07.00 31 октября российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины", — сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что ракеты были запущены с помощью стратегической авиации Ту-95/Ту-160 с севера Каспийского моря, а также из Волгодонска Ростовской области.

"44 крылатых ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушного командования "Центр" — 18, воздушного командования "Юг" — 12, воздушное командование "Восток" — 9, воздушного командования "Запад" — 5", — сообщили в Воздушных силах.

Что известно о ракетах X-101/Х-555?

Х-101 — стратегическая крылатая ракета "воздух-земля", это новейшее российское вооружение, которое запускается с ракетоносителей Ту-160 и Ту-95МС. Разработка Х-101 была завершена в 2013 году, а ее особенностью является большая дальность полета, а также использование технологии малозаметности, что делает ее достаточно трудной для перехвата. В то же время Х-101 базируется на Х-555, а она в свою очередь — на советской Х-55.

Х-555 — это одна из модификаций советской стратегической авиационной крылатой ракеты Х-55. Х-55 предназначена для ударов по важным наземным целям.

Напомним, 31 октября РФ нанесла массированные ракетные удары по территории Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Запорожье, Черкасской, Черновицкой и других областях. Атаки были нацелены на инфраструктурные объекты, некоторые города и регионы остались без электричества и водоснабжения.

28 октября экс-премьер России Дмитрий Медведев заявил, что для прекращения атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины должна признать аннексию своих территорий.