Тогда и со светом наладится: Кремль назвал условия прекращения обстрелов энергообъектов Украины

В Офисе президента Украины удивились откровенному признанию Москвы в терроризме на государственном уровне, которым добиваются капитуляции украинцев.

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Экс-президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал тестовую закупку украинской энергокомпанией электроэнергии в Европе.

"Покупка … приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины, — заявил он. — Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей конституции. И тогда со светом наладится".

Медведев имел в виду аннексию Россией оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Какой была реакция Украины?

На заявление кремлевского чиновника отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Фантастика! Кремль устами Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию, — подчеркнул советник. — Практически официальное признание в терроризме на государственном уровне. О каких переговорах здесь можно говорить? С кем?"

Ранее сообщалось, что 27 октября АО "Энергетическая компания Украины" провела тестовую закупку у Словакии 1 МВт электроэнергии. Необходимость этого в компании объяснили обстрелами российской армией украинских энергообъектов. Теперь в случае необходимости Украина сможет оперативно стабилизировать энергосистему.

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат рассказал, что у россиян осталось мало ракет, поэтому они используют только для нанесения ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Напомним, в ночь на 27 октября Россия атаковала дронами Киевскую область. В одной из громад региона зафиксировано несколько "прилетов" по объекту инфраструктуры. Системы ПВО сбили беспилотники, говорят в ОВА. По предварительной информации, пострадавших нет.