Тоді й зі світлом налагодиться: Кремль назвав умови припинення обстрілів енергооб'єктів України

В Офісі президента України здивувались відвертому зізнанню Москви в тероризмі на державному рівні, яким домагаються капітуляції українців.

Related video

Експрезидент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував тестову закупівлю українською енергокомпанією електроенергії у Європі.

"Покупка... призведе до подальшого росту цін на енергоносії як для європейців, так і для українців, але не дасть бажаної стабільності в роботі енергосистеми України, — заявив він. — Шлях до стабільності енергопостачання інший. Треба визнати правомірність вимог Росії в межах СВО та її результати, відображені в нашій конституції. І тоді зі світлом налагодиться”.

Медведєв мав на увазі анексію Росією окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей.

Якою була реакція України?

На заяву кремлівського чиновника відреагував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Фантастика! Кремль вустами Медведєва прямо заявив: ми знищуватимемо енергосистему й тероризуватимемо мільйони людей, поки Україна не погодиться на капітуляцію, — підкреслив радник. — Практично офіційне визнання в тероризмі на державному рівні. Про які переговори тут можна говорити? З ким?"

Раніше повідомлялося, що 27 жовтня АТ "Енергетична компанія України" провела тестову закупівлю у Словаччині 1 МВт електроенергії. Необхідність цього у компанії пояснили обстрілами російською армією українських енергооб'єктів. Тепер у разі потреби Україна зможе оперативно стабілізувати енергосистему.

Спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат розповів, що в росіян залишилося мало ракет, тому вони використовують їх лише для завдання ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, в ніч проти 27 жовтня Росія атакувала дронами Київську область. В одній з громад регіону зафіксовано кілька "прильотів" по об'єкту інфраструктури. Системи ППО збили безпілотники, кажуть в ОВА. За попередньою інформацією, постраждалих немає.