Запасний варіант: Україна протестувала постачання електроенергії з Європи

В екстрених випадках імпорт електроенергії дозволить стабілізувати українську енергосистему, яка отримала пошкодження під час ракетного обстрілу окупантів.

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Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" 27 жовтня провів тест, унаслідок якого електроенергія надійшла до країни зі Словаччини, повідомляє пресслужба компанії. У процесі тестового постачання імпортували 1 МВт. Таку перевірку вирішили зробити на випадок дефіциту генерувальної потужності: в екстрених випадках постачання енергії з-за кордону допоможуть підтримати українську енергетичну систему.

Генеральний директор АТ "ЕКУ" Віталій Бутенко підкреслив, що через російські ракетні обстріли, внаслідок яких значна частина енергетичної інфраструктури отримала пошкодження, можуть виникнути проблеми з проведенням опалювального сезону.

"Як державний трейдер ми шукаємо можливості й інструменти, що дозволяють знизити ці ризики. Здійснення тестових поставок — частина роботи, — сказав Бутенко. — Технічна можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну — це ще один інструмент стабілізації роботи нашої енергосистеми. Ми маємо бути готовими до його впровадження".

Як повідомлялося раніше, 27 жовтня київська влада попередила, що найближчими днями в Києві та в області відключення електроенергії будуть більш тривалими. В "Укренерго" пояснюють це тим, що виник дефіцит потужності подавання електроенергії у розмірі 30% споживання.

Напередодні вночі російська армія атакувала черговий енергооб'єкт. В Офісі президента України пояснили, що саме ця атака спричинила дефіцит електроенергії, графіки відключення електрики виявилися порушеними, оскільки потрібно було терміново скоротити енергоспоживання.

Нагадаємо, в ніч проти 27 жовтня Росія атакувала дронами Київську область. В одній з громад регіону зафіксовано кілька "прильотів" по об'єкту інфраструктури. Системи ППО збили безпілотники, кажуть в ОВА. За попередньою інформацією, постраждалих немає.