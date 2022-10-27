Нова атака РФ на Україну: в ОП розповіли, які області найбільше постраждали (відео)

За словами Кирила Тимошенко, через нові обстріли виник серйозний дефіцит, тому відключення можуть бути більше 4 годин.

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Через атаку ЗС РФ на об'єкт критичної інфраструктури в Київській області у четвер, 27 жовтня, в столиці на маршрути не вийшли тролейбуси. Крім того, у центральних регіонах України людям на невизначений час негайно відключили світло, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в ефірі національного телемарафону.

"Уночі було потрапляння у великий об'єкт енергетичної інфраструктури в одній із областей. Через це ми маємо великий дефіцит у центральному регіоні", — сказав Тимошенко.

За його словами, екстрені відключення електроенергії на тривалий час уже запровадили в Києві й області, також у Чернігівській, Житомирській і Черкаській областях. Поки неможливо точно спрогнозувати, жителі яких населених пунктів точно залишаться без електрики більш ніж на 4 години.

Тимошенко додав, що атака російських військових на об'єкти енергетичної інфраструктури порушила плани профільного міністерства повідомити українцям зрозумілі графіки відключення електрики, щоб вони збігалися з реальними відключеннями.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко також розповів про ситуацію в Києві після атаки ЗС РФ. У столиці метро продовжить свою роботу. Але через економію електроенергії на маршрути 27 жовтня не вийшли тролейбуси.

Тимошенко наголосив, що цього четверга можливі екстрені відключення електрики і в інших областях України.

Крім того, як повідомляють українці, в одному з міст неподалік від Києва час екстреного відключення світла складе щонайменше 5 годин.

Нагадаємо, в ніч проти 27 жовтня Росія атакувала дронами Київську область. В одній із громад регіону зафіксовано кілька "прильотів" по об'єкту інфраструктури. Системи ППО збили безпілотники, кажуть в ОВА. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Фокус також писав про те, що було названо суму збитків інфраструктурі України від війни з РФ. Військові РФ завдали найбільшої шкоди житловому фонду країни — близько 40% будівель зруйновано. Український бізнес втратив активів на суму близько 10 млрд доларів, цифра щодня зростає.