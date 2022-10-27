Вночі Росія атакувала дронами Київську область, у мережі показали залишки БПЛА (фото)

В одній із громад регіону зафіксовано кілька "прильотів" об'єктом інфраструктури. Системи ППО збили безпілотники, кажуть у ОВА. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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У ніч з 26 на 27 жовтня російські сили шість разів атакували Київську область дронами-камікадзе. Про це у себе у Telegram-каналі розповів начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

Він також опублікував знімки частин БПЛА.

[ + – ] Дрон-камікадзе в Київській області

Там видно, що у безпілотниках є напис "Герань-2". Як учора розповів президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ, таким чином росіяни "маскують" безпілотники іранського виробництва Shahed-136.

[ + – ] На збитих безпілотниках видно напис "Герань-2"

Про удари по регіону о 1:50 ночі повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Він, зокрема, написав, що на місце події, де почалася пожежа, виїхали екстрені служби.

Пізніше глава ОВА уточнив, що було кілька "прильотів" в одній із громад регіону. За його інформацією, вбитих та поранених у результаті атаки немає.

"Наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об'єкти", — прокоментував Кулеба.

За словами Нєбитова, сили ППО збили лише частину російських безпілотників, проте в одній із громад вони досягли своєї мети.

[ + – ] Збитий у Київській області БПЛА

Київська обласна прокуратура, зі свого боку, розповіла, що метою ворога став один із об'єктів інфраструктури, поки не уточнюється який саме.

На місці події зараз працюють прокурори, слідчі та експерти, які фіксують черговий військовий злочин Російської Федерації.

Нагадаємо, вночі 27 жовтня Росія завдала трьох ударів по околицях Запоріжжя за допомогою реактивної системи залпового вогню "Смерч". Внаслідок атаки зруйновано об'єкт інфраструктури, на місці обстрілів почалася пожежа.

Також стало відомо, що окупаційна адміністрація Херсонської області остаточно переїхала на лівий берег. Тут сформували "штаб територіальної оборони".