Тепер остаточно: окупаційна адміністрація Херсонської області переїхала на лівий берег

Колаборант Кирило Стремоусов підтвердив переміщення псевдоадміністрації на лівобережну частину регіону. Також, за його словами, тут сформовано "штаб територіальної оборони".

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Окупаційна адміністрація Херсонської області остаточно переїхала на лівий берег Дніпра. Про це повідомив так званий заступник голови регіону Кирило Стремоусов, повідомляє агентство "РИА Новости".

За словами Стремоусова, псевдоадміністрація працюватиме у колишньому режимі.

"Усі завдання, що стоять перед нами, із забезпечення життєдіяльності регіону виконуються", –– підкреслив він.

Як стверджує Стремоусов, окупанти нібито продовжують постачати продукти харчування та медикаменти на правобережну частину Херсонської області.

"Виплати зарплат бюджетникам, що залишилися, пенсій і соцдопомог тривають", — прокоментував колаборант.

Він також зазначив, що Херсон нібито готовий до опалювального сезону.

Крім того, Стремоусов розповів, що в окупованому регіоні сформували так званий "штаб територіальної оборони". Він працює у структурі "адміністрації" Херсонської області.

До цього так званий глава регіону Володимир Сальдо повідомив, що з правого берега Дніпра на лівий переїхало близько 70 тис. осіб місцевого населення. За його словами, люди залишаються як на території області, так і переміщуються до Росії.

Нагадаємо, глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія завозить у захоплений Херсон нещодавно мобілізованих росіян, їх використовують як "гарматне м'ясо". За його словами, РФ готується до вуличних боїв в обласному центрі.

Радник ОП Олексій Арестович заявив, що РФ сконцентрувала 30 БТГ на правому березі Дніпра у Херсонській області. За його словами, це означає, що зараз Україна не зможе взяти Херсон, проте російське угруповання приречене на поразку.