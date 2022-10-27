Теперь окончательно: оккупационная администрация Херсонской области переехала на левый берег

Коллаборант Кирилл Стремоусов подтвердил перемещение псевдо-администрации на левобережную часть региона. Также, по его словам, здесь сформирован "штаб территориальной обороны".

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Оккупационная администрация Херсонской области окончательно переехала на левый берег Днепра. Об этом сообщил так называемый заместитель главы региона Кирилл Стремоусов, передает агентство "РИА Новости".

По словам Стремоусова, псевдо-администрация будет работать в прежнем режиме.

"Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются", –– подчеркнул он.

Как утверждает Стремоусов, оккупанты якобы продолжают поставлять продукты питания и медикаменты на правобережную часть Херсонской области.

"Выплаты зарплат оставшимся бюджетникам, пенсий и соцпособий продолжаются", — прокомментировал коллаборант.

Он также отметил, что Херсон якобы готов к отопительному сезону.

Кроме этого, Стремоусов рассказал, что в оккупированном регионе сформировали так называемый "штаб территориальной обороны". Он работает в структуре "администрации" Херсонской области.

До этого так называемый глава региона Владимир Сальдо сообщил, что с правого берега Днепра на левый переехало около 70 тыс. человек местного населения. По его словам, люди остаются как на территории области, так и перемещаются в Россию.

Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завозит в захваченный Херсон недавно мобилизованных россиян, их используют в качестве "пушечного мяса". По его словам, РФ готовится к уличным боям в областном центре.

Советник ОП Алексей Арестович заявил, что РФ сконцентрировала 30 БТГ на правом берегу Днепра в Херсонской области. По его словам, это значит, что сейчас Украина не сможет взять Херсон, однако российская группировка обречена на поражение.