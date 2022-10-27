"Используют как пушечное мясо": РФ стягивает в Херсон мобилизированных россиян, — Буданов

Россия готовится к уличным боям в областном центре. Однако вывод российских подразделений с правого берега Днепра ускорится, когда ВСУ возьмут под артиллерийский контроль плотину через Каховскую ГЭС, отметил глава ГУР.

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Россия продолжает вывозить оккупационную администрацию из Херсона и прилегающих районов. Однако завозит в захваченный город недавно мобилизированных россиян, их используют в качестве "пушечного мяса". Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью CNN.

По его словам, РФ готовится к уличным боям в областном центре. Однако он отметил, что ВС РФ "осознают и понимают всю сложность своего положения" и не желают быть полностью окруженными.

Буданов добавил, что вывод российских войск из правого берега Херсонской области ускорится, когда украинская армия возьмет под артиллерийский контроль плотину через Каховскую гидроэлектростанцию.

"Поэтому все наши боевые части движутся и в сторону Херсона, и в сторону Новой Каховки", — сказал глава ГУР.

Напомним, 24 октября Буданов заявил, что ВС РФ не собираются в ближайшее время покидать Херсон, а готовят его к обороне. По его словам, из города вывозят оккупационные администрации, наличные средства и финансовые учреждения на случай, если нужно будет быстро отойти.

26 октября министр обороны Алексей Резников рассказал, что наступление ВСУ в Херсонской области замедлилось из-за дождей. Он также не верит в возможность ведения уличных боев в Херсоне. Резников считает, что в таком случае россияне рискуют оказаться в окружении.

Советник ОП Алексей Арестович заявил, что РФ сконцентрировала 30 БТГ на правом берегу Днепра в Херсонской области. По его словам, это значит, что сейчас Украина не сможет взять Херсон, однако российская группировка обречена на поражение.