"Из-за дождей": наступление ВСУ в Херсонской области замедлилось, — Резников

Сейчас украинская армия использует тактику освобождения территорий "километр за километром, шаг за шагом" и продолжит это делать, сказал министр обороны.

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Наступление Вооруженных сил Украины в Херсонской области немного замедлилось из-за погодных условий — на юге страны идут дожди. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью американскому телеканалу Fox News.

По его словам, украинская армия использует тактику освобождения территорий "километр за километром, шаг за шагом".

"Прямо сейчас из-за погодных условий, я имею в виду дожди, это немного нас замедлило, но мы используем тактику освобождения наших сел шаг за шагом и километр за километром. И мы продолжим это делать", — отметил глава оборонного ведомства.

Министр также отметил, что под огневым контролем ВСУ находятся все мосты через Днепр, поэтому российские войска не смогут бежать из Херсона, как это было в Харьковской области. Резников также не очень верит в возможность ведения уличных боев в областном центре.

"Для них это рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут убежать, как это было в Изюме", — сказал он.

Алексей Резников подчеркнул, что война с Россией сейчас находится на третьем этапе — ВСУ постепенно освобождают территории. На первом этапе нужно было остановить российскую армию, на втором — стабилизировать ситуация по всей линии фронта.

Напомним, 25 октября в Генштабе сообщили, что ВС РФ обустраивают оборонные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. В районе села Горностаевка оккупанты минируют береговую линию, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления войск.

Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что в ближайшее время российская армия не собирается покидать Херсон, а готовится к его обороне. В областной центр завозят новые подразделения ВС РФ. Оккупационные администрации и имущество вывозят на случай, если нужно будет быстро выйти.

24 октября в Минобороны рассказали, то армия Украины освободила 90 населенных пунктов в Херсонской области. По данным военного телевидения, украинские военные находятся в 20 минутах езды от захваченного Херсона.