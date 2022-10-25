ВС РФ обустраивают оборонные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, — Генштаб

В районе села Горностаевка оккупанты минируют береговую линию, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления войск с правого берега.

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Российские войска начали обустраивать оборонные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом рассказал Генштаб в утренней сводке.

По информации ведомства, в районе села Горностаевка оккупанты минируют береговую линию, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления войск с правого берега.

Тем временем в оккупированном Херсоне продолжается "эвакуация" местных жителей. Также с города увезли оборудование и персонал оккупационных администраций в оккупированный Геническ и Скадовск. "Эвакуации" с правого берега подлежат представители оперативных служб и медики.

Кроме того, россияне прекратили финансирование школ и обеспечение питанием детей в школе. В захваченном областном центре выросло количество грабежей местных жителей и мародерства.

В Генштабе также рассказали, что в село Львове Херсонской области, что на правом берегу Днепра, Россия перебрасывает военных из числа мобилизированных на замену местным коллаборантам.

Где наступали ВС РФ?

Российские оккупанты сосредоточились на обороне на отдельных направлениях, а также ведут наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях в Донецкой области.

"За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клещиевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области", — рассказали в Генштабе.

Кроме того, россияне обстреливают позиции украинской армии вдоль всей линии фронта и проводят воздушную разведку. За прошедшие сутки ВС РФ нанесли ракетные и авиаудары по инфраструктуре и жилых домах украинцев.

Удары ВСУ

В Генштабе сообщили, что за последние дни украинским военные удалось уничтожить пять единиц вооружения и военной техники, а также до 110 военных РФ в Херсонской и Запорожской областях. За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 30 авиаударов по позициям ВС РФ.

В результате чего поражены 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, 5 складов боеприпасов и 9 зенитных ракетных комплексов врага.

"На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили 3 вертолета Ка-52 "Аллигатор", бомбардировщик Су-24М, 2 БпЛА "Орлан-10" и БпЛА "Shahed-131" противника", — сказано в сообщении.

Кроме того, ракетные и артиллерийские войска за сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, ЗРК, радиолокационную станцию ​​"Зоопарк" и 2 других важных объекта российских войск.

Напомним, 24 октября в Минобороны рассказали, что ВСУ освободили 90 населенных пунктов в Херсонской области с начала контрнаступления. По данным военного телевидения, украинские войска сейчас находятся в 20 минутах езды от захваченного Херсона.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ВС РФ в ближайшее время не планируют уходить из Херсона, а готовятся к его обороне. В областной центр завозят новые подразделения ВС РФ, а из города вывозят наличные средства, сервера и оккупационную администрацию на случай, если нужно будет выйти быстро.