ВС РФ в ближайшее время не собираются выходить из Херсона, а готовятся к обороне, — Буданов

В областной центр завозят новые подразделения ВС РФ, а из города вывозят наличные средства, сервера и оккупационную администрацию на случай, если нужно будет выйти быстро.

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Российские войска лишь делают вид, что собираются уходить из оккупированного Херсона. На самом деле в город завозят новые военные подразделения и готовят областной центр к обороне. Однако до конца года ВСУ смогут освободить его. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию "Украинская правда".

Он отметил, что, возможно, командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заранее готовит россиян на случай сдачи или потери Херсона. Однако сейчас не можно сказать, что россияне бегут из захваченного города.

"Во многих аспектах это информационная операция и манипуляция. Есть определенные факты. Например, выводят "Промсвязьбанк", другие финансовые структуры, которые россияне туда завели", — сказал он.

Из областного центра россияне вывозят наличные средства, сервера, оккупационную администрацию, выписывают из больниц и увозят всех тяжелораненых, "эвакуируют" местное население.

"То есть создают иллюзию того, что все пропало. А вместе с тем они наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне", — заявил глава ГУР.

Кирилл Буданов рассказал, что ВС РФ таким образом подготовились, если из города нужно будет быстро выйти. По его словам, если ВСУ возьмут контроль хотя бы над Каховской дамбой, то оккупантам прийдется очень быстро принимать решение. Это связанно с тем, что она является единственной полноценно функционирующей транспортной артерией.

В другом случае российские войска могут оказаться в такой же ситуации, как украинская армия весной в Мариуполе — в окружении.

Напомним, 23 октября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что украинские военные продолжают отодвигать фронт на южном направлении. По информации ведомства, оккупанты постепенно покидают правый берег Днепра и пытаются концентрировать силы на левобережье.

18 октября Сергей Суровикин заявил, что ситуация на войне в Украине для российских войск остается напряженной. Он также не исключил "непростых решений" в отношении Херсона, однако не уточнил, что именно имел в виду.