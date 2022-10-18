"Не исключаю непростых решений": Суровикин о дальнейшей судьбе Херсона (видео)

Командующий оккупационными войсками РФ в Украине утверждает, что ВСУ ведут наступление на трех направлениях и якобы готовят массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС.

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Новый командующий Объединенной группировкой Вооруженных сил России на войне в Украине Сергей Суровикин заявил, что ситуацию на фронте для ВС РФ можно описать, как напряженную. Он не исключил принятие "непростых решений" в отношении оккупированного Херсона. Об этом Суровикин заявил в эфире российского телеканала "Россия 24", передает "РИА Новости".

"Дальнейшие наши действия и планы в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации… Мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизней мирного населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом. Будем действовать осознанно, своевременно. Не исключаю принятия самых непростых решений", — сказал он.

Наступление ВСУ

Командующий оккупационными войсками сообщил, что украинские военные наступают на Купянском, Лиманском и Николаево-криворожском направлениях. Он заявил, что Украина пытается прорвать оборону российских войск и задействует свои резервы.

Провалы армии России на фронте Сергей Суровикин объяснил тем, что Москва не стремится к высоким темпам продвижения и таким образом "минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения".

Кроме того, командующий группировкой ВС РФ заявил, что Украина якобы готовится к запрещенным методам войны и готовит массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС в Херсонской области и самому городу. Поэтому в регионе объявили об эвакуации населения.

Цель России

Сергей Суровикин также заявил, что Россия хочет, чтобы Украина была независимой от стран Запада и НАТО, а также дружественным для России государством.

"Мы с украинцами — один народ", — сказал он.

Напомним, 8 октября Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Сергея Суровкина на должность командующего Объединенной группировкой ВС РФ на войне в Украине. Он возглавлял группировку войск "Юг", а до того воевал в Чечне и Сирии. Фокус собрал информацию об этом человеке.

13 октября в СМИ появилась информация, что западные военные считают, что ВСУ могут вернуть под контроль Херсон уже на этой недели. Вскоре украинские защитники могут занять западный берег Днепра в Херсонской области.