Командовать "спецоперацией" в Украине будет генерал Суровикин: что о нем известно

Сергей Суровикин возглавлял группировку войск "Юг", а до того воевал в Чечне и Сирии. Впервые за все время полномасштабной войны российская армия получила единого командующего силами так называемой "специальной военной операции" в Украине.

Related video

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой сил в Украине генерала армии Сергея Суровикина. О таком решении объявила пресс-служба министерства на официальном сайте 8 октября.

Впервые за все время полномасштабной войны российская армия получила единого командующего силами так называемой "специальной военной операции" в Украине. Раньше у каждой из четырех группировок ("Юг", "Восток", "Центр" и "Запад") были свои командующие. Сергей Суровикин с июне 2022 года руководил "южной" группировкой российской армии, которая наступала на Золотое и Горское в Луганской области.

В Telegram командир батальона ВС РФ "Восток" Александр Ходаковский предположил, что назначение Суровикина упростит руководство армией и взаимодействие между подразделениями. В то же время, такие перестановки могут оказаться роковыми для самого командующего, на него смогут возложить всю вину за провалы и поражения в Украине.

Важно

"Референдумы" не помеха. Как продвигается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны

"Нет лучшего способа сбить Суровикина, чем назначить его ответственным за ход операции при том, что операция пока не блещет, а все основные рычаги остаются у оппонентов", — прокомментировал Ходаковский.

Сергей Суровикин родился в Новосибирске в 1966 году (сейчас ему 55 лет), окончил Омское высшее общевойсковое командное училище. Командовал 42-й гвардейской мотострелковой дивизией во время войны в Чечне. Затем с 2013 года командовал Восточным военным округом, с 2017 — группировкой российских войск в Сирии, а затем стал главнокомандующим Воздушно-космическими силами. В том же году президент Владимир Путин вручил Суровикину Золотую Звезду Героя России.

[ + – ] Герой России генерал Сергей Суровикин воевал в Сирии, после возглавил Воздушно-космические силы РФ

Ранее глава ГУР Сергей Буданов заявил, что после назначения Сергея Суровикина командующим ВС РФ начали чаще использовать ракеты для ударов по Украине. По его словам, бывший руководитель ВКС привык атаковать с воздуха, не волнуясь о жизни мирного населения.

Появилась также информация, что генералы Сергей Суровикин и Александр Лапин управляют армией РФ вместо министра Сергея Шойгу. По информации журналистов, Владимир Путин доверил вести войну "практикам", хорошо себя зарекомендовавшим ранее.