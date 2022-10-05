"Референдумы" не помеха. Как продвигается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны
Начало октября в Украине ознаменовалось продвижением ВСУ на десятки километров на Херсонском направлении и Донецком. Были освобождены укрепрайоны ВС РФ в Лимане и Давыдовом Броде, а также более 10 населенных пунктов.
Украинские Силы обороны продолжают начавшееся в конце августа наступление на оккупированные территории. ВСУ надломили российскую оборону в районе Лимана, а также совершили прорыв в Херсонской области на 10-20 км. Фокус разбирался, как продвигается контрнаступление ВСУ.
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области — прорыв вдоль Днепра
Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении началось с прорыва у берегов Днепра, которое затем было развито и со стороны реки Ингулец в районе Давыдова Брода. Со 2 по 5 октября было освобождено около 930 квадратных километров в северной части Херсонской области. Продвижение войск ВСУ продолжается и дальше, оккупанты бегут все ближе к Херсону.
По данным Оперативного командования "Юг", продвижение украинских войск составляет 10-20 км. Украинская армия освободила населенные пункты:
- Любимовка
- Крещеновка
- Золотая Балка
- Беляевка
- Украинка
- Малая Александровка
- Великая Александровка
- Давыдов Брод
Стоит отметить, что Давыдов Брод — это один из крупных укрепленных форпостов оккупантов. Бои за него велись с августа. После создания плацдарма в районе реки Ингулец, бойцы ВСУ не смогли сразу освободить Давыдов Брод.
"Позитивных новостей не будет": российские пропагандисты о контрнаступлении ВСУ
В ряде российских телеграм-каналов пишут, что "позитивных новостей не будет". Так, пропагандист Евгений Поддубный сообщает, что на фронте наступило самое тяжелое время. На юге Украины ситуация для оккупантов критическая, не менее тяжелая в районе Кременной-Сватово.
Один из российских оккупантов, из тех, кто непосредственно принимает участие в боях против Украины, говорит, что ситуация в районе Борислава не радужная. Остановка ВСУ у Берислава — временная.
Ныне боевые действия продолжаются, украинские военные проводят операции по освобождению Херсонской области.
Контрнаступление на востоке Украины
Командование российских войск не может стабилизировать линию фронта после разгрома в районе Изюма-Купянска. Поэтому украинские Силы обороны продолжают продвижение и освободили несколько населенных пунктов в Донецкой области. В частности, ВСУ освободили Лиман. Армия оккупанта попала в окружение, лишь малой части удалось выбраться из города.
Командование ВСУ отмечает, что на Лиманском направлении российские оккупанты были взяты в плен и уничтожены. Армия держит на огневом контроле Кременную, вероятно, следующую цель ВСУ.
В октябре украинская армия освободила:
- Богуславку
- Боровую
- Борисовскую Андреевку
- Шейковку
- Изюмское
- Дружелюбовку
- Ольговку
- Глушковку
Президент Украины Владимир Зеленский потроллил Россию после освобождения Лимана.
"Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг – о российском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает. Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Потому что каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать", – заявил президент.Важно