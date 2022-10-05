"Референдумы" не помеха. Как продвигается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны

Начало октября в Украине ознаменовалось продвижением ВСУ на десятки километров на Херсонском направлении и Донецком. Были освобождены укрепрайоны ВС РФ в Лимане и Давыдовом Броде, а также более 10 населенных пунктов.

Related video

Украинские Силы обороны продолжают начавшееся в конце августа наступление на оккупированные территории. ВСУ надломили российскую оборону в районе Лимана, а также совершили прорыв в Херсонской области на 10-20 км. Фокус разбирался, как продвигается контрнаступление ВСУ.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области — прорыв вдоль Днепра

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении началось с прорыва у берегов Днепра, которое затем было развито и со стороны реки Ингулец в районе Давыдова Брода. Со 2 по 5 октября было освобождено около 930 квадратных километров в северной части Херсонской области. Продвижение войск ВСУ продолжается и дальше, оккупанты бегут все ближе к Херсону.

[ + – ] Ситуация на Херсонском направлении 2 октября Фото: deepstatemap.live [ + – ] Ситуация на Херсонском направлении 5 октября Фото: deepstatemap.live

По данным Оперативного командования "Юг", продвижение украинских войск составляет 10-20 км. Украинская армия освободила населенные пункты:

Любимовка

Крещеновка

Золотая Балка

Беляевка

Украинка

Малая Александровка

Великая Александровка

Давыдов Брод

Стоит отметить, что Давыдов Брод — это один из крупных укрепленных форпостов оккупантов. Бои за него велись с августа. После создания плацдарма в районе реки Ингулец, бойцы ВСУ не смогли сразу освободить Давыдов Брод.

[ + – ] По словам Стрелкова, россияне отступили, чтобы не попасть в окружение

"Позитивных новостей не будет": российские пропагандисты о контрнаступлении ВСУ

В ряде российских телеграм-каналов пишут, что "позитивных новостей не будет". Так, пропагандист Евгений Поддубный сообщает, что на фронте наступило самое тяжелое время. На юге Украины ситуация для оккупантов критическая, не менее тяжелая в районе Кременной-Сватово.

[ + – ] Пропагандист Поддубный о контрнаступлении ВСУ

Один из российских оккупантов, из тех, кто непосредственно принимает участие в боях против Украины, говорит, что ситуация в районе Борислава не радужная. Остановка ВСУ у Берислава — временная.

[ + – ] "Херсонская группировка после этого поражения простоит недолго"

[ + – ] Продвижение ВСУ в Херсонской области

Ныне боевые действия продолжаются, украинские военные проводят операции по освобождению Херсонской области.

Контрнаступление на востоке Украины

Командование российских войск не может стабилизировать линию фронта после разгрома в районе Изюма-Купянска. Поэтому украинские Силы обороны продолжают продвижение и освободили несколько населенных пунктов в Донецкой области. В частности, ВСУ освободили Лиман. Армия оккупанта попала в окружение, лишь малой части удалось выбраться из города.

[ + – ] Ольговка — под контролем ВСУ

Командование ВСУ отмечает, что на Лиманском направлении российские оккупанты были взяты в плен и уничтожены. Армия держит на огневом контроле Кременную, вероятно, следующую цель ВСУ.

В октябре украинская армия освободила:

Богуславку

Боровую

Борисовскую Андреевку

Шейковку

Изюмское

Дружелюбовку

Ольговку

Глушковку

[ + – ] Освобождение Донецкой и Харьковской областей, 30 сентября [ + – ] Освобождение Харьковской и Донецкой областей, 5 октября

[ + – ] Так выглядит Лиман, освобожденный от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский потроллил Россию после освобождения Лимана.

"Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг – о российском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает. Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Потому что каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать", – заявил президент.

Важно