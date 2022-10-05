"Референдуми" не перешкода. Як просувається контрнаступ ЗСУ на півдні та сході країни
Початок жовтня в Україні ознаменувався просуванням ЗСУ на десятки кілометрів на Херсонському напрямку та Донецькому. Було звільнено укріпрайони ЗС РФ у Лимані та Давидовому Броді, а також понад 10 населених пунктів.
Українські Сили оборони продовжують наступ, який почався наприкінці серпня, на окуповані території. ЗСУ надламали російську оборону в районі Лимана, а також здійснили прорив у Херсонській області на 10-20 км. Фокус розбирався, як просувається контрнаступ ЗСУ.
Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області — прорив уздовж Дніпра
Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку розпочався з прориву біля берегів Дніпра, який потім був розвинений і з боку річки Інгулець у районі Давидова Броду. З 2 до 5 жовтня було звільнено майже 930 квадратних кілометрів у північній частині Херсонської області. Просування військ ЗСУ триває й надалі, окупанти тікають дедалі ближче до Херсона.
За даними Оперативного командування "Південь", просування українських військ становить 10-20 км. Українська армія звільнила населені пункти:
- Любимівка;
- Хрещенівка;
- Золота Балка;
- Біляївка;
- Українка;
- Мала Олександрівка;
- Велика Олександрівка;
- Давидів Брід.
Варто зазначити, що Давидів Брід — це один із великих укріплених форпостів окупантів. Бої за нього велися із серпня. Після створення плацдарму в районі річки Інгулець, бійці ЗСУ не змогли одразу звільнити Давидів Брід.
"Позитивних новин не буде": російські пропагандисти про контрнаступ ЗСУ
У низці російських телеграм-каналів пишуть, що "позитивних новин не буде". Так, пропагандист Євген Піддубний повідомляє, що на фронті настав найважчий час. На півдні України ситуація для окупантів є критичною, не менш тяжка в районі Кремінної-Сватове.
Один із російських окупантів, із тих, хто безпосередньо бере участь у боях проти України, каже, що ситуація в районі Борислава не райдужна. Зупинка ЗСУ біля Берислава — тимчасова.
Нині бойові дії продовжуються, українські військові проводять операції зі звільнення Херсонської області.
Контрнаступ на сході України
Командування російських військ не може стабілізувати лінію фронту після розгрому в районі Ізюма-Куп'янська. Тому українські Сили оборони продовжують просування і звільнили кілька населених пунктів у Донецькій області. Зокрема, ЗСУ звільнили Лиман. Армія окупанта потрапила в оточення, лише малій частині вдалося вибратися з міста.
Командування ЗСУ зазначає, що на Лиманському напрямку російських окупантів було взято в полон і знищено. Армія тримає на вогневому контролі Кремінну, ймовірно, наступну ціль ЗСУ.
У жовтні українська армія звільнила:
- Богуславку;
- Борову;
- Борисівську Андріївку;
- Шейківку;
- Ізюмське;
- Дружелюбівку;
- Ольгівку;
- Глушківку.
Президент України Володимир Зеленський потролив Росію після визволення Лимана.
"Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор — про російський фарс із якимись там папірцями і якимись там анексіями ніхто й не згадує. Крім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, відповідатиме за це", — заявив президент.Важливо