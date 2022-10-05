"Референдуми" не перешкода. Як просувається контрнаступ ЗСУ на півдні та сході країни

Початок жовтня в Україні ознаменувався просуванням ЗСУ на десятки кілометрів на Херсонському напрямку та Донецькому. Було звільнено укріпрайони ЗС РФ у Лимані та Давидовому Броді, а також понад 10 населених пунктів.

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Українські Сили оборони продовжують наступ, який почався наприкінці серпня, на окуповані території. ЗСУ надламали російську оборону в районі Лимана, а також здійснили прорив у Херсонській області на 10-20 км. Фокус розбирався, як просувається контрнаступ ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області — прорив уздовж Дніпра

Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку розпочався з прориву біля берегів Дніпра, який потім був розвинений і з боку річки Інгулець у районі Давидова Броду. З 2 до 5 жовтня було звільнено майже 930 квадратних кілометрів у північній частині Херсонської області. Просування військ ЗСУ триває й надалі, окупанти тікають дедалі ближче до Херсона.

[ + – ] Ситуація на Херсонському напрямку 2 жовтня Фото: deepstatemap.live [ + – ] Ситуація на Херсонському напрямку 5 жовтня Фото: deepstatemap.live

За даними Оперативного командування "Південь", просування українських військ становить 10-20 км. Українська армія звільнила населені пункти:

Любимівка;

Хрещенівка;

Золота Балка;

Біляївка;

Українка;

Мала Олександрівка;

Велика Олександрівка;

Давидів Брід.

Варто зазначити, що Давидів Брід — це один із великих укріплених форпостів окупантів. Бої за нього велися із серпня. Після створення плацдарму в районі річки Інгулець, бійці ЗСУ не змогли одразу звільнити Давидів Брід.

[ + – ] За словами Стрєлкова, росіяни відступили, щоб не потрапити в оточення

"Позитивних новин не буде": російські пропагандисти про контрнаступ ЗСУ

У низці російських телеграм-каналів пишуть, що "позитивних новин не буде". Так, пропагандист Євген Піддубний повідомляє, що на фронті настав найважчий час. На півдні України ситуація для окупантів є критичною, не менш тяжка в районі Кремінної-Сватове.

[ + – ] Пропагандист Піддубний про контрнаступ ЗСУ

Один із російських окупантів, із тих, хто безпосередньо бере участь у боях проти України, каже, що ситуація в районі Борислава не райдужна. Зупинка ЗСУ біля Берислава — тимчасова.

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[ + – ] Просування ЗСУ в Херсонській області

Нині бойові дії продовжуються, українські військові проводять операції зі звільнення Херсонської області.

Контрнаступ на сході України

Командування російських військ не може стабілізувати лінію фронту після розгрому в районі Ізюма-Куп'янська. Тому українські Сили оборони продовжують просування і звільнили кілька населених пунктів у Донецькій області. Зокрема, ЗСУ звільнили Лиман. Армія окупанта потрапила в оточення, лише малій частині вдалося вибратися з міста.

[ + – ] Ольгівка — під контролем ЗСУ

Командування ЗСУ зазначає, що на Лиманському напрямку російських окупантів було взято в полон і знищено. Армія тримає на вогневому контролі Кремінну, ймовірно, наступну ціль ЗСУ.

У жовтні українська армія звільнила:

Богуславку;

Борову;

Борисівську Андріївку;

Шейківку;

Ізюмське;

Дружелюбівку;

Ольгівку;

Глушківку.

[ + – ] Звільнення Донецької і Харківської областей, 30 вересня [ + – ] Звільнення Харківської і Донецької областей, 5 жовтня

[ + – ] Так виглядає Лиман, звільнений від окупантів

Президент України Володимир Зеленський потролив Росію після визволення Лимана.

"Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор — про російський фарс із якимись там папірцями і якимись там анексіями ніхто й не згадує. Крім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, відповідатиме за це", — заявив президент.

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