ЗСУ просунулися на 10-20 км на Херсонському напрямку, — командування "Південь"
Українські військовослужбовці звільнили щонайменше вісім населених пунктів і завдали великих втрат ЗС РФ.
Підрозділам Збройних сил України під час контрнаступу на Херсонському напрямку вдалося просунутися на 10-20 кілометрів. Про це йдеться у свіжому зведенні Оперативного командування "Південь".
Відомство підтвердило, що в процесі успішного контрнаступу на Херсонському напрямку ЗСУ звільнили низку населених пунктів:
- Любимівка;
- Хрещенівка;
- Золота Балка;
- Біляївка;
- Українка;
- Мала Олександрівка;
- Велика Олександрівка;
- Давидів Брід.
На окремих ділянках фронту, як наголошує Оперативне командування, українським військовослужбовцям вдалося просунутися в глиб території на 10-20 кілометрів. Через успішне просування ЗСУ окупаційні війська посилили аеророзвідку, збільшили кількість обстрілів об'єктів цивільної інфраструктури та чинять тиск на мирне населення. У зоні відповідальності ОК "Південь" протягом минулої доби ЗС РФ обстрілювали Миколаїв, Очаків та Марганецьку громаду.
Крім цього, як сказано у зведенні ОК "Південь", російські війська продовжують зазнавати серйозних втрат. Авіація Сил оборони України за добу знищила 3 безпілотники "Орлан-10" і два вертольоти — Мі-8 та Мі-24. Ракетно-артилерійські підрозділи зі свого боку виконали майже 300 вогневих завдань.
Загальні втрати ЗС РФ на Херсонському напрямку за 4 жовтня:
- 31 військовослужбовець;
- 8 танків;
- 26 одиниць автомобільної бронетехніки;
- 2 гаубиці;
- 3 безпілотники;
- 2 вертольоти.
Нагадаємо, після звільнення Давидова Брода в Херсонській області російським загарбникам довелося відступати до Берислава. Деокупований населений пункт є одним із ключових на плацдармі за річкою Інгулець у напрямку Херсона.
Також повідомлялося, що підрозділи ЗСУ за весь час контрнаступу звільнили понад 1 500 населених пунктів у кількох областях України.