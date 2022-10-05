ЗСУ просунулися на 10-20 км на Херсонському напрямку, — командування "Південь"

Українські військовослужбовці звільнили щонайменше вісім населених пунктів і завдали великих втрат ЗС РФ.

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Підрозділам Збройних сил України під час контрнаступу на Херсонському напрямку вдалося просунутися на 10-20 кілометрів. Про це йдеться у свіжому зведенні Оперативного командування "Південь".

Відомство підтвердило, що в процесі успішного контрнаступу на Херсонському напрямку ЗСУ звільнили низку населених пунктів:

Любимівка;

Хрещенівка;

Золота Балка;

Біляївка;

Українка;

Мала Олександрівка;

Велика Олександрівка;

Давидів Брід.

На окремих ділянках фронту, як наголошує Оперативне командування, українським військовослужбовцям вдалося просунутися в глиб території на 10-20 кілометрів. Через успішне просування ЗСУ окупаційні війська посилили аеророзвідку, збільшили кількість обстрілів об'єктів цивільної інфраструктури та чинять тиск на мирне населення. У зоні відповідальності ОК "Південь" протягом минулої доби ЗС РФ обстрілювали Миколаїв, Очаків та Марганецьку громаду.

Крім цього, як сказано у зведенні ОК "Південь", російські війська продовжують зазнавати серйозних втрат. Авіація Сил оборони України за добу знищила 3 безпілотники "Орлан-10" і два вертольоти — Мі-8 та Мі-24. Ракетно-артилерійські підрозділи зі свого боку виконали майже 300 вогневих завдань.

Загальні втрати ЗС РФ на Херсонському напрямку за 4 жовтня:

31 військовослужбовець;

8 танків;

26 одиниць автомобільної бронетехніки;

2 гаубиці;

3 безпілотники;

2 вертольоти.

Нагадаємо, після звільнення Давидова Брода в Херсонській області російським загарбникам довелося відступати до Берислава. Деокупований населений пункт є одним із ключових на плацдармі за річкою Інгулець у напрямку Херсона.

Також повідомлялося, що підрозділи ЗСУ за весь час контрнаступу звільнили понад 1 500 населених пунктів у кількох областях України.