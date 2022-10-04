На Херсонщині ЗСУ підняли український прапор ще у двох селах: звідки військові вибили окупантів

Одне із сіл — Давидів Брід — є важливою точкою на плацдармі за Інгульцем і відкриває українським військовим шлях до поки що захопленого росіянами Херсона.

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У вівторок, 4 жовтня, українські військові звільнили від російських окупантів села Давидів Брід і Старосілля у Херсонській області. Про це написав нардеп Роман Лозинський на своїй сторінці у фейсбук.

За його словами, менш ніж годину тому українські військові встановили в Давидовому Броді український прапор.

Лозинський наголосив, що це село — ключова точка на плацдармі за Інгульцем. Давидів Брід знаходиться на шляху бійців ЗСУ до поки що окупованого російськими військовими Херсона.

Крім того, нардеп вважає, що після перемоги Давидів Брід стане перлиною на туристичному маршруті на півдні України.

Зі свого боку про звільнення від російських загарбників Старосілля повідомив Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

Адміністратори каналу написали, що вчора, 3 жовтня, українські військові зайшли в село Архангельське. А сьогодні, 4 жовтня, встановили український прапор у Старосіллі.

Нагадаємо, глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україна досягає прогресу в Херсонській області. За його оцінками, спостерігаються зміни динаміки на полі бою.

Крім того, контрнаступ ЗСУ викликав паніку в РФ. Москва, ймовірно, планує погрожувати НАТО у разі наступу Києва на окуповані території на тлі їх "приєднання" до Росії, вважають аналітики.