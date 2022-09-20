Контрнаступ ЗСУ викликав паніку у РФ: Кремлю доводиться спішно проводити "референдум", — ISW

Москва, ймовірно, планує погрожувати НАТО у разі наступу Києва на окуповані території на тлі їхнього "приєднання" до Росії, вважають аналітики.

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Звернення "громадських палат ДНР та ЛНР" з вимогою провести "референдум" про приєднання окупованих частин Донбасу до РФ свідчить про паніку серед ставлеників Кремля в регіоні. План Москви може полягати в тому, щоб держава-агресор, включивши до свого складу неповні Донецьку та Луганську область, могла легше погрожувати НАТО ударами у відповідь за українські контратаки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 20 вересня.

Російська пропагандистка, директорка каналу RT Маргарита Симоньян заявила, що на Донбасі розгортається "кримський сценарій", проте цей підхід є непослідовним, вважають експерти.

"Російські сили не контролюють усю Донецьку та Луганську області. Так, анексія заявлених територій "ДНР" і "ЛНР" призведе до анексії Росією областей, які, за визначенням Кремля, будуть частково "окуповані" законною українською владою та українськими силами, які наступають", — йдеться у публікації.

За даними аналітиків, часткова окупація Донбасу поставить Кремль у незручне становище, оскільки йому доведеться вимагати, щоб Збройні Сили України не "окупували російську територію", тоді як українські війська не зможуть виконати цієї вимоги. Водночас Кремль закінчує способи зупинити просування ЗСУ на Донбасі, йдеться у звіті.

Також, за даними організації, останні успіхи українського контрнаступу ще більше знижують моральний дух російських підрозділів, які вважалися елітними до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Аналітики вказали на повідомлення ЗМІ про те, що російські військові з 1-го мотострілецького полку та 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії масово втекли зі своїх позицій в Ізюмі.

"Серед підписаних документів (датованих 30 серпня, напередодні контрнаступу України в Харківській області 7 вересня) є письмові звернення до командирів в/ч 31135 про звільнення авторів листів у зв'язку із постійною "фізичною та моральною втомою", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, 11 вересня ЗМІ писали, що у Кремлі поставили на паузу проведення "референдумів" в окупованих регіонах України через успішний наступ ЗСУ в Харківській області.

Вже 19 вересня "Громадська палата ЛНР" звернулася до глави "республіки" Леоніда Пасічника з проханням негайно організувати незаконне голосування про включення Луганської області до складу Росії. З аналогічним зверненням того ж дня до ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна звернулася і місцева "громадська палата".