Через контрнаступ ЗСУ: у Кремлі поставили на паузу "референдуми" в Україні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, пов'язані з Кремлем політтехнологи, які працювали над "референдумами" у Запорізькій та Харківській областях, вже повернулися в Росію.

Влада Росії відклала проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях України — у "Л/ДНР", Херсонській, Запорізькій та Харківській областях. Таке рішення пов'язане з успішним контрнаступом українських військових на Харківському напрямку. Про це повідомляє видання "Медуза" з посиланням на два джерела.

За інформацією журналістів, пов'язані з Кремлем політтехнологи, які працювали над "референдумами" у Запорізькій та Харківській областях, вже повернулися в Росію. Їм надійшов такий наказ.

Однак у Херсонській області російські політтехнологи поки залишаються.

Нагадаємо, 7 вересня у Кремлі заявили про нову дату незаконних голосувань про приєднання окупованих територій України до Росії. У провладній партії "Єдина Росія" вважають, що захід можна провести у день народної єдності РФ — 4 листопада.

Водночас глава Криму Сергій Аксьонов вважає, що приєднати захоплені регіони України до РФ можна без референдумів. За його словами, це справа політичної волі.

5 вересня голова окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов повідомив, що у регіоні взяли паузу з "референдумом" через ситуацію з безпекою.

Раніше російські окупанти розраховували провести "голосування" на окупованих територіях України 11 вересня. Однак, через ситуацію на фронті вирішили перенести дату. Російське видання "РБК" писало, що згідно з одним зі сценаріїв, незаконний "референдум" може пройти 4 листопада.