Вже не у вересні: Кремль знову переніс терміни проведення "референдумів" в Україні

Однією з орієнтовних дат у Путіна називають 4 листопада, коли в Росії відзначають День народної єдності.

У Кремлі хочуть до кінця осені провести псевдореферендуми про входження тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей — за одним зі сценаріїв це може статися 4 листопада, в День народної єдності РФ. Про це в четвер, 1 вересня, повідомляє російське видання РБК з посиланням на джерела, близькі до Адміністрації президента Росії.

Спочатку у президента РФ Володимира Путіна розраховували на проведення "референдумів" 11 вересня, проте через ситуацію на фронті цього з більшою ймовірністю не станеться, заявили джерела видання. Співрозмовники журналістів зазначили, що кінцевими датами для проведення так званого волевиявлення називався період із 4 по 7 листопада, а один із варіантів передбачає організацію "голосування" спочатку на окупованих територіях Донбасу.

"Оптимістичний сценарій — проведення референдумів у вересні — найімовірніше, реалізований не буде... Наразі йдеться про жовтень-листопад. Як одна з можливих дат звучить 4 листопада (День народної єдності). Але все це не більше, ніж попередні прикидки", — йдеться у публікації.

Також у Кремлі планували призначити "референдум" на окупованій території Донецької області після "взяття в котел Краматорська та Слов'янська", до передбачуваного Москвою виходу військ РФ на адміністративні кордони регіону. Щодо Харківської області, джерела видання повідомили, що проводити там "голосування" до повної окупації Харкова нелогічно.

Підготовка до "референдуму" у Путіна ведеться таким чином, щоб була можливість провести їх протягом найближчих двох тижнів. Кремль уже почав знайомити членів окупаційних адміністрацій з російським порядком — для цього в Криму провели семінар, на якому посібникам російських військ пояснювали "як і що влаштовано в Росії, хто за що відповідає, до кого з якими питаннями звертатися". Перед гостями семінару виступали перший заступник керівника АП РФ Сергій Кирієнко, віцепрем'єри РФ Марат Хуснуллін та Тетяна Голікова, російський пропагандист Володимир Соловйов, а також губернатори регіонів Росії, що межують з Україною, повідомило видання.

Нагадаємо, за даними влади Херсонської області, Кремль вимагає від окупаційної адміністрації в регіоні продовжувати підготовку до "референдуму" щодо входження до складу РФ, попри відсутність підтримки серед місцевого населення.

Наприкінці серпня повідомлялося, що окупанти практично завершили підготовку до псевдореферендуму в Україні.